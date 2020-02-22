彰化員林國小庫存逾1萬5000個口罩 足夠學生使用

國中小學開學在即，彰化員林市的員林國小在過年前就訂購大量口罩，年後廠商交貨，學校庫存了1萬5000多個口罩，足夠約2000名學生使用。

彰化縣內的國中小學將在2月25日開學，彰化縣政府教育處為各校準備額溫槍和口罩，其中每200人就有1支額溫槍，50個人為1個單位準備預防用口罩，各鄉鎮市公所清潔隊也幫國中小學進行消毒。

彰化員林市的員林國小只有約2000名學生，但學校庫存的口罩卻有1萬5000多個，不用擔心口罩不足的問題；員林國小校長蕭勝斌接受媒體聯訪時說，之前學校計算口罩的安全存量，是以學生的5倍人數來計算，不過在農曆新年之前看狀況不對勁，又緊急訂了1萬個口罩。

蕭勝斌指出，農曆新年連假結束後，先前訂的口罩只到貨6000個，學校計算庫存有1萬5000多個口罩，不過校方決定還是要依政府規定，只有需要的時候才會發口罩給學生，開學當天，學生都要在門口量完體溫才能進校門，學校也計畫購買熱顯像儀，幫學生量體溫，照顧師生的健康。