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回響！台中防疫隔離者就醫怎麼辦？通訊診療醫療不中斷

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
居家隔離患者皮膚病無法就診，無法由家人代為拿藥，只能買藥膏塗抹。圖為台中榮總推出取藥快速通關服務窗口，領慢性處方箋藥品民眾免進醫院。 圖／台中榮總提供
居家隔離患者皮膚病無法就診，無法由家人代為拿藥，只能買藥膏塗抹。圖為台中榮總推出取藥快速通關服務窗口，領慢性處方箋藥品民眾免進醫院。 圖／台中榮總提供

聯合報日前獨家報導，因應新冠肺炎疫情，台中市有超過2600人配合政府防疫隔離措施居家隔離、居家檢疫14天，一名居家檢疫個案因輕症無法就診，今天有回響。台中市政府說明，針對民眾在防疫隔離期間就醫需求，提供防疫專線及衛生局專線電話，由專人協助採通訊診療方式，確保隔離檢疫期間醫療服務不中斷。

台中市防疫隔離民眾通訊診療服務，目前已有中山醫學大學附設醫院及中國醫藥大學附設醫院2家醫院提供服務，另有168家醫療院所申請加入中。台中市衛生局今天舉行說明會，邀請醫院、6大醫師公會及3大診所協會參加，希望透過醫療院所的通訊診療措施，讓防疫隔離市民獲得完善醫療服務。

中央流行疫情指揮中心公布，自2月6日起，自中港澳入境旅客，須居家檢疫14天，期間由民政體系每天關懷1次，不得外出，違者依傳染病防治法第58條規定，處1至15萬元罰鍰。與確診個案有接觸者，須居家隔離14天，期間由衛生單位每天關懷2次且不得外出，違者依同法第48條規定處6到30萬元罰鍰。

台中市民政局長吳世瑋說，人數每天都在變動，人數超過2500人，靠全市400多名里幹事、625名里長追蹤關懷。

日前，台中市有一名居家檢疫個案被通報外出，經市府追查發現此人患皮膚病，請家人代為到診所就診、拿藥，但因持健保卡者非本人，診所醫師依規定不能開藥，加上僅有慢性處方箋或緊急用藥方能委由他人代為領取，最後該個案只好改請家人到藥局買藥膏塗抹。

台中市衛生局長曾梓展說，市府為解決市民在防疫隔離期間就醫需求，提供防疫專線、衛生局專線電話，經確認醫療需求，若有發燒或呼吸道症狀，安排至15家指定隔離醫院就醫；若無發燒或呼吸道症狀，但有急迫醫療需求或慢性病患者，安排透過指定通訊診察醫療院所通訊診療，再由家屬或代理人攜健保卡、隔離或檢疫通知單至診療院所拿藥。

台中市衛生局今天舉行通訊診療措施說明會，邀請醫院、6大醫師公會及3大診所協會參加，希望透過醫療院所的通訊診療措施，讓防疫隔離市民獲得完善醫療服務。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局今天舉行通訊診療措施說明會，邀請醫院、6大醫師公會及3大診所協會參加，希望透過醫療院所的通訊診療措施，讓防疫隔離市民獲得完善醫療服務。圖／台中市衛生局提供

衛生局 台中市 居家檢疫

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