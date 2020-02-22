開學倒數加強防疫 中市提供校車免費消毒

高中職以下學校開學倒數，台中市政府除要求各校加強車輛清潔消毒，今明兩天，針對公私立學校校車、幼兒園幼童專用車、補習班交通車，提供免費消毒服務，讓學生安心搭乘。

因應25日高中職以下學校開學，台中市政府加強校園防疫，繼宣布加碼發放學童口罩、公私立校園全面消毒後，再加強公私立高中以下學校校（專）車接送車輛消毒防疫。

台中市政府今、明兩天在2020台灣燈會向上停車場接駁站，提供校車免費消毒服務，時段為上午9時至12時、下午1時30分至4時30分。

台中市教育局長楊振昇表示，因應開學日，市府跨局處進行校園各項衛教、物資發放、消毒工作。教育局更持續督導落實各級學校的防疫工作，載送學生的接駁車輛更不容忽視，希望學生從出門上學到放學返家全程更放心。

針對校車消毒防疫作為，台中市環保局長吳志超說明，以幼兒園幼童專用車為例，除了小朋友要上車之前、坐下位置後會觸摸到的地方外，司機開門的把手、接小朋友的老師所觸摸到的地方也不放過；遊覽車型校車則針對駕駛座、駕駛盤、把手，車內沿著中央走道，上頭的手把、逃生門，只要身體會接觸到的地方都會消毒。

至於校（專）車防疫措施，教育局表示，駕駛必須配戴口罩，學校指派隨車老師或學生車隊長，在駕駛及學生上車前，以額溫槍逐一量測體溫。如額溫高於攝氏37.5度，不得搭乘並通報家長接回。車輛並備有漂白水或酒精等消毒用品，於學生上車前完成消毒，學生下車後再次消毒。