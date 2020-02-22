媽祖繞境增加疫情擴散風險？ 網憂：「共餐共食」恐成萬家宴

新冠肺炎（COVID-19）在中國的確診病例不斷增加，中國目前總計有76000多起確診病例，台灣則是26例，當初在疫情初爆發時，中國武漢仍舉行萬家宴，引起外界一片撻伐，而不久當地果真爆發社區感染疫情。近期，有網友PO文討論，表示大活動「媽祖遶境」即將在3月開始，每年都有上萬人參加，但在新冠肺炎疫情仍未消失的情況下，這麼密集的人潮恐怕會增加疫情擴散的風險，加上遶境有許多共餐共食的據點，不免讓人擔心會像武漢萬家宴一樣出現社區感染的現象。

原PO今日（22日）在「批踢踢八卦板」發文，表示3月到4月台灣有許多廟宇會舉辦媽祖遶境活動，而規模最大的大甲媽祖遶境被譽為「台灣地表最大遷移活動」，參與人數年年上升，沿途的信眾、志工、觀光客等人數可達百萬，本活動也將在下月19日起駕展開，但在新冠肺炎疫情仍持續的狀況下，原PO擔心活動可能會使疫情擴散，他說「超過100萬人的大型集會，雖然是在戶外舉辦，有些人說戶外是開放空間不用擔心，但是我自己也去過好幾次媽祖繞境，我很清楚那人流真的非常密集。」

而原PO也提到遶境中的共餐共食據點，提供大鍋飯、麵食、米粉、貢丸湯等食物讓大家分著吃，許多人邊吃邊聊，根本戴不住口罩，有可能像武漢「萬家宴」一樣造成病毒擴散，他說「就在這個大家邊吃邊聊、口沫橫飛的過程中只要有一人有感染，之後就交叉感染？然後又隨著繞境的人群下去，把病毒擴散到各個地方，等人群繞完半個台灣回來，病毒已經全境擴散？到底是我杞人憂天？還是真的有可能會造成武漢肺炎大傳染？」

對此，網友紛紛回覆，「能堅持到現在的傳統都很難變通」、「終於有人講到重點了，這個根本應該比台商回來，更應該擔心的一個問題」、「應該請那些提供食物的信眾們改成一份一份的比較好吧，還是希望至少跟隨的信徒們要戴口罩」、「應該考慮停辦了」、「萬家宴也是開發空間喔」、「搭區間車和起駕時那根本是臉貼臉」。

針對新冠肺炎疫情，大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示由於台灣沒有社區感染風險，因此今年進香確定不延期，雖廟方沒有口罩可提供給信徒，但多數信徒仍對媽祖有信心一樣會參加，而廟方也會加強宣導團隊和民眾自主管理身體狀況。