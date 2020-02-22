快訊

好消息！鑽石公主號返國19名台人一檢「全陰性」二採23:30進行

才剛宣告淪陷...南韓又增87人感染新冠肺炎！累計433例確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媽祖繞境增加疫情擴散風險？ 網憂：「共餐共食」恐成萬家宴

聯合新聞網 / 綜合報導
台中大甲鎮瀾宮每年媽祖遶境都吸引上萬人潮。記者趙容萱／攝影
台中大甲鎮瀾宮每年媽祖遶境都吸引上萬人潮。記者趙容萱／攝影

新冠肺炎（COVID-19）在中國的確診病例不斷增加，中國目前總計有76000多起確診病例，台灣則是26例，當初在疫情初爆發時，中國武漢仍舉行萬家宴，引起外界一片撻伐，而不久當地果真爆發社區感染疫情。近期，有網友PO文討論，表示大活動「媽祖遶境」即將在3月開始，每年都有上萬人參加，但在新冠肺炎疫情仍未消失的情況下，這麼密集的人潮恐怕會增加疫情擴散的風險，加上遶境有許多共餐共食的據點，不免讓人擔心會像武漢萬家宴一樣出現社區感染的現象。

原PO今日（22日）在「批踢踢八卦板」發文，表示3月到4月台灣有許多廟宇會舉辦媽祖遶境活動，而規模最大的大甲媽祖遶境被譽為「台灣地表最大遷移活動」，參與人數年年上升，沿途的信眾、志工、觀光客等人數可達百萬，本活動也將在下月19日起駕展開，但在新冠肺炎疫情仍持續的狀況下，原PO擔心活動可能會使疫情擴散，他說「超過100萬人的大型集會，雖然是在戶外舉辦，有些人說戶外是開放空間不用擔心，但是我自己也去過好幾次媽祖繞境，我很清楚那人流真的非常密集。」

而原PO也提到遶境中的共餐共食據點，提供大鍋飯、麵食、米粉、貢丸湯等食物讓大家分著吃，許多人邊吃邊聊，根本戴不住口罩，有可能像武漢「萬家宴」一樣造成病毒擴散，他說「就在這個大家邊吃邊聊、口沫橫飛的過程中只要有一人有感染，之後就交叉感染？然後又隨著繞境的人群下去，把病毒擴散到各個地方，等人群繞完半個台灣回來，病毒已經全境擴散？到底是我杞人憂天？還是真的有可能會造成武漢肺炎大傳染？」

對此，網友紛紛回覆，「能堅持到現在的傳統都很難變通」、「終於有人講到重點了，這個根本應該比台商回來，更應該擔心的一個問題」、「應該請那些提供食物的信眾們改成一份一份的比較好吧，還是希望至少跟隨的信徒們要戴口罩」、「應該考慮停辦了」、「萬家宴也是開發空間喔」、「搭區間車和起駕時那根本是臉貼臉」。

針對新冠肺炎疫情，大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示由於台灣沒有社區感染風險，因此今年進香確定不延期，雖廟方沒有口罩可提供給信徒，但多數信徒仍對媽祖有信心一樣會參加，而廟方也會加強宣導團隊和民眾自主管理身體狀況。

新冠肺炎 社區感染 大甲媽祖 遶境

延伸閱讀

公視「天橋上的魔術師」重現中華商場 3張老照片比對神還原！

南韓為何連2次防疫失敗？ 網：2致命文化難改變

大甲媽遶境不延期 3月19日晚上起駕

宜蘭、羅東呷拜拜喊停 遶境照辦

相關新聞

媽祖繞境增加疫情擴散風險？ 網憂：「共餐共食」恐成萬家宴

新冠肺炎（COVID-19）在中國的確診病例不斷增加，中國目前總計有76000多起確診病例，台灣則是26例，當初在疫情初爆發時，中國武漢仍舉行萬家宴，引起外界一片撻伐，而不久當地果真爆發社區感染疫情。近期，有網友PO文討論，表示大活動「媽祖遶境」即將在3月開始，每年都有上萬人參加，但在新冠肺炎疫情仍未消失的情況下，這麼密集的人潮恐怕會增加疫情擴散的風險，加上遶境有許多共餐共食的據點，不免讓人擔心會像武漢萬家宴一樣出現社區感染的現象。

2020台灣燈會明天閉幕 賞燈人次破千萬

台中2020台灣燈會明天閉幕，主展區后里森林與馬場園區及副展區文心森林公園，吸引大批賞燈民眾。台中市政府表示，開幕至今，...

中市六大宮廟推一日單車遊玩之旅 邊騎邊認識宮廟文化

台中市豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、南屯萬和宮、樂成宮、朝聖宮等六大宮廟，今日舉行「2020萬眾騎BIKE」一日單...

彰化神奇紅花風鈴木又爆開 遲來約會仍讓人心花怒放

儘管腳步放慢，彰化市南校街南郭國小後門人行道上，那棵神奇的紅花風鈴木，仍趕著即將開學再度盛開，滿樹粉紅，依然如同粉紅棉花...

彰化木棉花季暖身 預計下月大爆發

彰化縣有多處木棉花美景，每年3月吸引大批民眾前來取景拍照，今年埤頭、二林公所都舉行木棉花季活動，以攝影、寫生比賽吸引更多...

八仙山林班地起火 中橫便道上午管制中午開放

中橫便道5.3公里處馬陵邊坡林班地前天起火，燃燒面積約0.2公頃，原本昨上午已撲滅火勢，今早又重新復燃，中橫便道今上午不...

照服員轉作居服員 薪水可達5萬

完成照服員培訓的人力，可選擇到老人機構、護理之家，或派案當居服員，不管日照中心或長照C據點都有人力需求；業者指出，同是照服員，但工作內容差異大，適應機構的照顧人力，未必能勝任單打獨鬥的居服員工作。

薪資差一截 養護機構人力恐流失

長照有政府支持下，近年在外跑案的「居家照顧服務員」薪資大幅提升，但同樣照顧失能老人、身心障礙機構因未被納入長照2.0，沒補助下薪資低落，人力流失轉向居服工作，讓原本就普遍高齡、徵聘困難的護理之家、老人機構人力，呈現雪上加霜。

新聞眼／補助減稅紓困 也可拚線上經濟

新冠肺炎疫情短期內恐無法消弭，觀光、產業勢必大受衝擊，政府除了一味以紓困計畫補助、減稅，似應有更靈活反應，例如推動低傳染率的戶外活動，或趁機拚線上消費經濟，才能協助業者在疫情中「度小月」。

3月瘋媽祖 百家產業與媽祖同行

新冠肺炎疫情緊繃，許多群聚活動被迫取消。台中市府看準3月大甲媽遶境人潮商機，首度辦「青創、新土創」活動，但疫情發燒一度考慮停辦？業者憂心建言要官方帶頭刺激經濟；台中爭取到的國際級Red Bull一級方程式賽車，封街表演賽已確定暫緩，僅剩原廠賽車巡迴展，車迷很失望。

彰化又多一個美術館！洪易美術館在地化就是國際化

彰化又多一個美術館了!雕塑家洪易在彰化市彰南路成立洪易美術館，今天開幕，洪易認為「在地化就是國際化」，相信在什麼樣的地方...

大甲媽文化節今晚開鑼 無人機排出Ｑ版媽祖點亮夜空

「2020年大甲媽祖國際觀光文化節」今晚於大甲鎮瀾宮前盛大開鑼，現場集結了各式精采表演，並請來150架無人機展演，在空中...

熱門新聞

時力議員和大她22歲的教授閃婚 熱戀21天共譜幸福

300年來頭一遭 雲林北港朝天宮媽祖將東巡花蓮

彰化又多一個美術館！洪易美術館在地化就是國際化

害怕疫情不敢吃喜酒 新人取消婚宴成為另類受害者

私校要學生搭校車「戴口罩」 市府教育局：已發函說明

基金公路變身 雙向即將變成各兩線道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。