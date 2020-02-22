2020台灣燈會明天閉幕 賞燈人次破千萬

台中2020台灣燈會明天閉幕，主展區后里森林與馬場園區及副展區文心森林公園，吸引大批賞燈民眾。台中市政府表示，開幕至今，昨晚總參觀人次突破千萬大關，達1022萬人次，歡迎民眾把握今、明最後兩天，到台中燈會感受璀璨盛宴。

台灣燈會主展區2月8日在后里園區盛大開幕，主燈「森生守護-光之樹」每晚絢麗展演，搭配震撼音樂，開幕至今閃耀台中夜空；台中花博時期備受矚目的巨型火紅花朵「聆聽花開的聲音」，由原設計團隊豪華朗機工改造換上珍珠白外衣，以嶄新風貌「聆聽花開-永晝心」繼續點亮后里夜空。

后里馬場園區以動物為主題的「動物狂歡嘉年華燈區」，「萬獸之王」獅子戴著華麗的面具，帶領大象、腕龍、羊駝等動物盛裝出席台灣燈會，到了夜晚整個展區搖身變成大型派對，所有的動物們都動了起來，點頭張嘴揮手，十分可愛。

馬場園區花舞館的「環·台中光影燈區」邀請新加坡金氏紀錄光雕投影團隊Hexogon Solution，結合數位科技及投影技術，跳脫傳統燈座形式，打造9公尺高巨幅無邊界聲光投影，並結合嗅覺香氛等感官感受，是台灣燈會歷年來少有的體驗。