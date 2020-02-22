快訊

獨／日韓賞櫻團退8成！業者嘆史上最慘一年：可怕的在後面

12年前神預言2020全球肺炎危機 已故靈媒：10年後還有

2020台灣燈會明天閉幕 賞燈人次破千萬

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台灣燈會主展區2月8日在后里園區盛大開幕，后里馬場園區以動物為主題的「動物狂歡嘉年華燈區」，夜晚所有的動物們都動了起來，點頭張嘴揮手，十分可愛。圖／台中市政府提供
台灣燈會主展區2月8日在后里園區盛大開幕，后里馬場園區以動物為主題的「動物狂歡嘉年華燈區」，夜晚所有的動物們都動了起來，點頭張嘴揮手，十分可愛。圖／台中市政府提供

台中2020台灣燈會明天閉幕，主展區后里森林與馬場園區及副展區文心森林公園，吸引大批賞燈民眾。台中市政府表示，開幕至今，昨晚總參觀人次突破千萬大關，達1022萬人次，歡迎民眾把握今、明最後兩天，到台中燈會感受璀璨盛宴。

台灣燈會主展區2月8日在后里園區盛大開幕，主燈「森生守護-光之樹」每晚絢麗展演，搭配震撼音樂，開幕至今閃耀台中夜空；台中花博時期備受矚目的巨型火紅花朵「聆聽花開的聲音」，由原設計團隊豪華朗機工改造換上珍珠白外衣，以嶄新風貌「聆聽花開-永晝心」繼續點亮后里夜空。

后里馬場園區以動物為主題的「動物狂歡嘉年華燈區」，「萬獸之王」獅子戴著華麗的面具，帶領大象、腕龍、羊駝等動物盛裝出席台灣燈會，到了夜晚整個展區搖身變成大型派對，所有的動物們都動了起來，點頭張嘴揮手，十分可愛。

馬場園區花舞館的「環·台中光影燈區」邀請新加坡金氏紀錄光雕投影團隊Hexogon Solution，結合數位科技及投影技術，跳脫傳統燈座形式，打造9公尺高巨幅無邊界聲光投影，並結合嗅覺香氛等感官感受，是台灣燈會歷年來少有的體驗。

副展區去年12月21日在文心森林公園點燈，台中市府引進「戽斗星球」、「熱帶水果鳥」等國際IP授權；展區內規畫生肖遊園地、熱帶叢林、節慶嘉年華、繽紛世界、國際明星會5大燈區，共52座燈組，加上放大版的扭蛋明星，呼應副展區「童趣樂園」主題。

台灣燈會主燈「森生守護-光之樹」每晚絢麗展演，搭配震撼音樂，開幕至今閃耀台中夜空。圖／台中市政府提供
台灣燈會主燈「森生守護-光之樹」每晚絢麗展演，搭配震撼音樂，開幕至今閃耀台中夜空。圖／台中市政府提供

台灣燈會 森林公園 台中市

延伸閱讀

新北燈會逗陣幫慶土地公聖誕 千人擲筊明日開賽

中監感人故事／作品蟬聯「燈王」 受刑人找回母愛

台灣燈會永晝心遭疑抄襲 創作者：完全原創

台灣燈會今破千萬遊客 網友盼延到228 盧秀燕：不行啦

相關新聞

2020台灣燈會明天閉幕 賞燈人次破千萬

台中2020台灣燈會明天閉幕，主展區后里森林與馬場園區及副展區文心森林公園，吸引大批賞燈民眾。台中市政府表示，開幕至今，...

中市六大宮廟推一日單車遊玩之旅 邊騎邊認識宮廟文化

台中市豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、南屯萬和宮、樂成宮、朝聖宮等六大宮廟，今日舉行「2020萬眾騎BIKE」一日單...

彰化神奇紅花風鈴木又爆開 遲來約會仍讓人心花怒放

儘管腳步放慢，彰化市南校街南郭國小後門人行道上，那棵神奇的紅花風鈴木，仍趕著即將開學再度盛開，滿樹粉紅，依然如同粉紅棉花...

彰化木棉花季暖身 預計下月大爆發

彰化縣有多處木棉花美景，每年3月吸引大批民眾前來取景拍照，今年埤頭、二林公所都舉行木棉花季活動，以攝影、寫生比賽吸引更多...

八仙山林班地起火 中橫便道上午管制中午開放

中橫便道5.3公里處馬陵邊坡林班地前天起火，燃燒面積約0.2公頃，原本昨上午已撲滅火勢，今早又重新復燃，中橫便道今上午不...

照服員轉作居服員 薪水可達5萬

完成照服員培訓的人力，可選擇到老人機構、護理之家，或派案當居服員，不管日照中心或長照C據點都有人力需求；業者指出，同是照服員，但工作內容差異大，適應機構的照顧人力，未必能勝任單打獨鬥的居服員工作。

薪資差一截 養護機構人力恐流失

長照有政府支持下，近年在外跑案的「居家照顧服務員」薪資大幅提升，但同樣照顧失能老人、身心障礙機構因未被納入長照2.0，沒補助下薪資低落，人力流失轉向居服工作，讓原本就普遍高齡、徵聘困難的護理之家、老人機構人力，呈現雪上加霜。

新聞眼／補助減稅紓困 也可拚線上經濟

新冠肺炎疫情短期內恐無法消弭，觀光、產業勢必大受衝擊，政府除了一味以紓困計畫補助、減稅，似應有更靈活反應，例如推動低傳染率的戶外活動，或趁機拚線上消費經濟，才能協助業者在疫情中「度小月」。

3月瘋媽祖 百家產業與媽祖同行

新冠肺炎疫情緊繃，許多群聚活動被迫取消。台中市府看準3月大甲媽遶境人潮商機，首度辦「青創、新土創」活動，但疫情發燒一度考慮停辦？業者憂心建言要官方帶頭刺激經濟；台中爭取到的國際級Red Bull一級方程式賽車，封街表演賽已確定暫緩，僅剩原廠賽車巡迴展，車迷很失望。

彰化又多一個美術館！洪易美術館在地化就是國際化

彰化又多一個美術館了!雕塑家洪易在彰化市彰南路成立洪易美術館，今天開幕，洪易認為「在地化就是國際化」，相信在什麼樣的地方...

大甲媽文化節今晚開鑼 無人機排出Ｑ版媽祖點亮夜空

「2020年大甲媽祖國際觀光文化節」今晚於大甲鎮瀾宮前盛大開鑼，現場集結了各式精采表演，並請來150架無人機展演，在空中...

廈門回台居家檢疫無人聞問？立委何欣純爭取入境即通報

台中市大里區傳出有民眾從自廈門返台，配合政府防疫居家檢疫14天，沒人來健康關懷。立委何欣純擔心防疫漏洞，今天向內政部長徐...

熱門新聞

時力議員和大她22歲的教授閃婚 熱戀21天共譜幸福

300年來頭一遭 雲林北港朝天宮媽祖將東巡花蓮

彰化又多一個美術館！洪易美術館在地化就是國際化

害怕疫情不敢吃喜酒 新人取消婚宴成為另類受害者

私校要學生搭校車「戴口罩」 市府教育局：已發函說明

夜櫻盛開！今晚來樂活公園 櫻花樹下看電影

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。