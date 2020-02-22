快訊

獨／日韓賞櫻團退8成！業者嘆史上最慘一年：可怕的在後面

12年前神預言2020全球肺炎危機 已故靈媒：10年後還有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市六大宮廟推一日單車遊玩之旅 邊騎邊認識宮廟文化

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、南屯萬和宮、樂成宮、朝聖宮等六大宮廟，今日舉行「2020萬眾騎BIKE」一日單車遊玩之旅，一早7時鳴笛出發。圖／台中市政府提供
台中市豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、南屯萬和宮、樂成宮、朝聖宮等六大宮廟，今日舉行「2020萬眾騎BIKE」一日單車遊玩之旅，一早7時鳴笛出發。圖／台中市政府提供

台中市豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、南屯萬和宮、樂成宮、朝聖宮等六大宮廟，今日舉行「2020萬眾騎BIKE」一日單車遊玩之旅，一早7時鳴笛出發，由「媽祖前導車」帶領騎友向前，途經六大宮廟時有豐富的美食補給，還推出小遊戲增添樂趣。

「2020萬眾騎BIKE」這次特別推出「宮廟好有趣」系列活動。萬和宮「萬人尋你」讓騎友們進入宮廟，尋找戴著萬和宮董事長蕭清杰面具的分身合影打卡；樂成宮推出大大的Q版媽祖心願牆，讓騎友們許下新年願望與目標；朝聖宮的千里眼及順風耳以大型神尊裝亮相，讓騎友與左右護法合影打卡；宮廟也都準備限量小禮物送給參與的騎友。

此外，六間宮廟也準備在地小吃，讓騎友補充能量；騎乘過程中若有體力不支的情況，也提供定點接駁車，可以接駁至宮廟稍作休息後繼續挑戰；如腳踏車出狀況，除了各宮廟準備的簡易維修器具，更與腳踏車品牌捷安特合作，讓騎友能到鄰近的維修站解決問題。

台中市運動局表示，這次完騎獎牌以「手錶」形式呈現，只要騎友集滿4個宮廟的祈福章，回到終點站豐原鎮清宮，就可以兌換完騎獎牌，並可參加摸彩，多元活動就是希望藉此讓大家走出戶外、踏進廟宇，了解媽祖文化及各宮廟的特色。

台中市運動局長李昱叡說，感謝六宮廟用心營造，成功打造運動與宗教結合的盛事，不僅推廣在地文化，同時推展單車運動。

台中市豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、南屯萬和宮、樂成宮、朝聖宮等六大宮廟，今日舉行「2020萬眾騎BIKE」一日單車遊玩之旅，一早7時鳴笛出發。圖／台中市政府提供
台中市豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、南屯萬和宮、樂成宮、朝聖宮等六大宮廟，今日舉行「2020萬眾騎BIKE」一日單車遊玩之旅，一早7時鳴笛出發。圖／台中市政府提供
「媽祖前導車」帶領騎友向前。圖／台中市政府提供
「媽祖前導車」帶領騎友向前。圖／台中市政府提供

台中市 媽祖 單車 宮廟文化

延伸閱讀

宮主假美鈔藏神轎 兒偷賣洩底

宮廟宮主在神轎藏假美鈔 換算台幣360萬騙過驗鈔機

高屏宮廟拋磚引玉 串連樂捐國中小耳溫槍酒精

媽祖有指示 彰化13間宮廟坐鎮3月1日辦消災法會

相關新聞

2020台灣燈會明天閉幕 賞燈人次破千萬

台中2020台灣燈會明天閉幕，主展區后里森林與馬場園區及副展區文心森林公園，吸引大批賞燈民眾。台中市政府表示，開幕至今，...

中市六大宮廟推一日單車遊玩之旅 邊騎邊認識宮廟文化

台中市豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、南屯萬和宮、樂成宮、朝聖宮等六大宮廟，今日舉行「2020萬眾騎BIKE」一日單...

彰化神奇紅花風鈴木又爆開 遲來約會仍讓人心花怒放

儘管腳步放慢，彰化市南校街南郭國小後門人行道上，那棵神奇的紅花風鈴木，仍趕著即將開學再度盛開，滿樹粉紅，依然如同粉紅棉花...

彰化木棉花季暖身 預計下月大爆發

彰化縣有多處木棉花美景，每年3月吸引大批民眾前來取景拍照，今年埤頭、二林公所都舉行木棉花季活動，以攝影、寫生比賽吸引更多...

八仙山林班地起火 中橫便道上午管制中午開放

中橫便道5.3公里處馬陵邊坡林班地前天起火，燃燒面積約0.2公頃，原本昨上午已撲滅火勢，今早又重新復燃，中橫便道今上午不...

照服員轉作居服員 薪水可達5萬

完成照服員培訓的人力，可選擇到老人機構、護理之家，或派案當居服員，不管日照中心或長照C據點都有人力需求；業者指出，同是照服員，但工作內容差異大，適應機構的照顧人力，未必能勝任單打獨鬥的居服員工作。

薪資差一截 養護機構人力恐流失

長照有政府支持下，近年在外跑案的「居家照顧服務員」薪資大幅提升，但同樣照顧失能老人、身心障礙機構因未被納入長照2.0，沒補助下薪資低落，人力流失轉向居服工作，讓原本就普遍高齡、徵聘困難的護理之家、老人機構人力，呈現雪上加霜。

新聞眼／補助減稅紓困 也可拚線上經濟

新冠肺炎疫情短期內恐無法消弭，觀光、產業勢必大受衝擊，政府除了一味以紓困計畫補助、減稅，似應有更靈活反應，例如推動低傳染率的戶外活動，或趁機拚線上消費經濟，才能協助業者在疫情中「度小月」。

3月瘋媽祖 百家產業與媽祖同行

新冠肺炎疫情緊繃，許多群聚活動被迫取消。台中市府看準3月大甲媽遶境人潮商機，首度辦「青創、新土創」活動，但疫情發燒一度考慮停辦？業者憂心建言要官方帶頭刺激經濟；台中爭取到的國際級Red Bull一級方程式賽車，封街表演賽已確定暫緩，僅剩原廠賽車巡迴展，車迷很失望。

彰化又多一個美術館！洪易美術館在地化就是國際化

彰化又多一個美術館了!雕塑家洪易在彰化市彰南路成立洪易美術館，今天開幕，洪易認為「在地化就是國際化」，相信在什麼樣的地方...

大甲媽文化節今晚開鑼 無人機排出Ｑ版媽祖點亮夜空

「2020年大甲媽祖國際觀光文化節」今晚於大甲鎮瀾宮前盛大開鑼，現場集結了各式精采表演，並請來150架無人機展演，在空中...

廈門回台居家檢疫無人聞問？立委何欣純爭取入境即通報

台中市大里區傳出有民眾從自廈門返台，配合政府防疫居家檢疫14天，沒人來健康關懷。立委何欣純擔心防疫漏洞，今天向內政部長徐...

熱門新聞

時力議員和大她22歲的教授閃婚 熱戀21天共譜幸福

300年來頭一遭 雲林北港朝天宮媽祖將東巡花蓮

彰化又多一個美術館！洪易美術館在地化就是國際化

害怕疫情不敢吃喜酒 新人取消婚宴成為另類受害者

私校要學生搭校車「戴口罩」 市府教育局：已發函說明

夜櫻盛開！今晚來樂活公園 櫻花樹下看電影

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。