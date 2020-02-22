中市六大宮廟推一日單車遊玩之旅 邊騎邊認識宮廟文化

台中市豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、南屯萬和宮、樂成宮、朝聖宮等六大宮廟，今日舉行「2020萬眾騎BIKE」一日單車遊玩之旅，一早7時鳴笛出發，由「媽祖前導車」帶領騎友向前，途經六大宮廟時有豐富的美食補給，還推出小遊戲增添樂趣。

「2020萬眾騎BIKE」這次特別推出「宮廟好有趣」系列活動。萬和宮「萬人尋你」讓騎友們進入宮廟，尋找戴著萬和宮董事長蕭清杰面具的分身合影打卡；樂成宮推出大大的Q版媽祖心願牆，讓騎友們許下新年願望與目標；朝聖宮的千里眼及順風耳以大型神尊裝亮相，讓騎友與左右護法合影打卡；宮廟也都準備限量小禮物送給參與的騎友。

此外，六間宮廟也準備在地小吃，讓騎友補充能量；騎乘過程中若有體力不支的情況，也提供定點接駁車，可以接駁至宮廟稍作休息後繼續挑戰；如腳踏車出狀況，除了各宮廟準備的簡易維修器具，更與腳踏車品牌捷安特合作，讓騎友能到鄰近的維修站解決問題。

台中市運動局表示，這次完騎獎牌以「手錶」形式呈現，只要騎友集滿4個宮廟的祈福章，回到終點站豐原鎮清宮，就可以兌換完騎獎牌，並可參加摸彩，多元活動就是希望藉此讓大家走出戶外、踏進廟宇，了解媽祖文化及各宮廟的特色。