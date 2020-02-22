彰化神奇紅花風鈴木又爆開 遲來約會仍讓人心花怒放

儘管腳步放慢，彰化市南校街南郭國小後門人行道上，那棵神奇的紅花風鈴木，仍趕著即將開學再度盛開，滿樹粉紅，依然如同粉紅棉花糖，來黏著大家的眼球，遲來的約會，仍讓等候許久的民眾，心花怒放，果然是棵神奇之樹。

這棵紅花風鈴木每年怒放時，總是引人期待，去年更是開得很誇張，成為吸引全台各地民眾前來朝聖的景點。不過，當它鄰近的一棵紅花風鈴木一個月前盛開時，它還是沒有動靜，很多民眾就在猜測，今年可能不開了，行經時，總不望多看一眼，不禁都有失落感。

其實，長期觀察這棵紅花風鈴木，多是在開學前大開，似乎在迎接學童們新學期的開始，今年因新冠肺炎疫情，國中小學延後兩周也就是25日開學，沒想到，它不讓大家失望，連日來，開始大開，趕在開學前綻放，給大家好看。

紅花風鈴木又稱洋紅風鈴木，是來自南美的熱帶界樹種，花開滿樹，美不勝收，近年來，台灣很多地方都有種植，南郭國小周邊也有不少，與它緊鄰的就有3棵紅花風鈴木，每年都開得比較早，就是開得沒它誇張、漂亮。

這棵種在人行道的紅花風鈴木，樹齡約20年，樹身單薄，一點也不起眼，而它也不是每年都開得這麼誇張，去年大開後，很多人就在猜測今年會「收斂」一點，今年依連日觀察，到今天為止，花況確實比去年稍差一點，但還是有很多花苞待放，還是可以期待。