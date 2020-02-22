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彰化木棉花季暖身 預計下月大爆發

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
二林木棉花道盛開時美景。圖／許展嘉提供
二林木棉花道盛開時美景。圖／許展嘉提供

彰化縣有多處木棉花美景，每年3月吸引大批民眾前來取景拍照，今年埤頭、二林公所都舉行木棉花季活動，以攝影、寫生比賽吸引更多人參與，但目前除了國道1號北斗路段木棉花盛開外，其餘路段都還不算最美時候，預計至少到3月初花況才逐漸壯觀。

二林木棉花道位於二林鎮華崙里東螺溪西岸溪湖橋及代馬橋間約 1.4 公里，共有450 餘棵木棉樹，目前已花苞纍纍，開花約2成，鎮長蔡詩傑說，民眾過去拍照打卡已打響二林木棉花道名氣，但周遭東螺溪須由公部門協助整理維護，道路年久失修也會評估整修，並規畫停車空間，讓遊客賞花品質提升。

二林鎮公所從2月28日到3月8日首度舉辦花季活動，二林斗苑休閒農業區發展協會理事長李俊憲發想，為木棉花道上 450 多棵木棉樹取英文名字，由萬興國中師生集結常見的英文名字如 James、Ella、 Lisa 等等雷雕刻在木牌上，再由社區志工逐一為每棵木棉樹掛牌，民眾賞花也可尋找自己的英文名字

彰化縣埤頭鄉舊濁水溪畔的木棉樹盛開時沿路橘澄澄綿延近5公里，從北斗鎮沿斗苑路往西跨越舊濁水溪橋右轉北段堤岸道路，沿西岸河堤北上，穿過中山高涵洞就可進入種植500多棵的木棉道，過去鄰近農民曾不滿木棉花掉落田間，棉絮影響作物，但經溝通、遊客也年年增加，居民抱怨聲浪漸小。

埤頭鄉長杜懿彩指出，今年首度規畫活動，邀請親子參加健行活動欣賞在地美景，也有攝影比賽讓民眾捕捉埤頭鄉最美的景色，攝影比賽收件日期從3月7日起至3月27日止。

至於濁水溪河道堤防竹塘段的木棉花道雖長約100公尺，但因被稻田包圍在中間，碧綠的稻田將火紅花朵襯托得更加耀眼，不同於道路旁花道的景色，也因賞花需翻過堤岸，地點相較下偏僻而有「祕境」之感，近年吸引民眾駐足賞花。

二林鎮長蔡詩傑（左二）與二林農會總幹事邱士平（右一）一起為二林木棉花季宣傳。記者林敬家／攝影
二林鎮長蔡詩傑（左二）與二林農會總幹事邱士平（右一）一起為二林木棉花季宣傳。記者林敬家／攝影
二林木棉花道目前花況僅開2成，預計下個月景賽將更亮眼。圖／許展嘉提供
二林木棉花道目前花況僅開2成，預計下個月景賽將更亮眼。圖／許展嘉提供
二林鎮公所與二林農會合作舉辦二林木棉花季活動，預計周末將有在地特賽攤位在場擺攤。記者林敬家／攝影
二林鎮公所與二林農會合作舉辦二林木棉花季活動，預計周末將有在地特賽攤位在場擺攤。記者林敬家／攝影
彰化縣埤頭鄉舊濁水溪畔的木棉花去年花況相當壯觀。記者林敬家／攝影
彰化縣埤頭鄉舊濁水溪畔的木棉花去年花況相當壯觀。記者林敬家／攝影

攝影比賽 木棉樹 賞花

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