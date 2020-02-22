快訊

日韓旅遊警示升至二級若退團 旅行社「最高可收團費5％」

感染源浙江台商父call in喊冤 陳時中：反害兒被標籤化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八仙山林班地起火 中橫便道上午管制中午開放

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
中橫便道5.3公里處邊坡上方前天起火，火勢昨已撲滅，今早又復燃，隨後又撲滅，影響中橫便道通行。圖／東勢林區管理處提供，
中橫便道5.3公里處邊坡上方前天起火，火勢昨已撲滅，今早又復燃，隨後又撲滅，影響中橫便道通行。圖／東勢林區管理處提供，

中橫便道5.3公里處馬陵邊坡林班地前天起火，燃燒面積約0.2公頃，原本昨上午已撲滅火勢，今早又重新復燃，中橫便道今上午不開放通行，中午恢復開放。東勢林區管理處表示，今上午餘火已撲滅，復燃面積僅9平方公尺，現場派員監控中。

起火的地點位於八仙山95林班地，位於中橫便道（台8線臨37便道）馬陵路段上方邊坡，東勢林管處表示，燃燒範圍約0.2公頃，20日下午獲報火警後，調度25名國家森林救火隊成員滅火，21日上午8點控制火勢。

東勢林區管理處表示，現場為針闊葉混合林，多數為雜林、芒草，沒有珍貴的森林樹種，海拔1100公尺以上，地勢陡峭、坡度超過60度，需架設繩索攀爬，有落石滾落，消防水道也無法抵達。

東勢林區管理處表示，森林救火隊忍受火場濃煙，開闢防火線長150公尺、寬2公尺，阻絕火勢向外延燒，進行地面直接滅火、處理燃燒倒木，2天1夜持續救火控制火災。

台中市消防局第二大隊谷關分隊表示，馬陵邊坡上方的火勢撲滅後，今上午又獲報火警，與前天起火的區域相同，派出4名隊員前往滅火，現場有火、煙，燃燒面積不大，後續交給林務局處理。

公路總局谷關工務段表示，八仙山林班地起火，正好位於中橫便道上方150公尺，火勢延燒、灑水搶救都可能讓落石滾落，影響中橫便道通行安全，昨天、今天上午都暫停開放，後續得視情況再決定。

東勢林區管理處表示，目前火災發生原因尚未釐清，須由警消蒐證確認，目前屬於乾燥季節，往年梨山、清水山區也常有火警，民眾上山請注意防火，保護國家森林資源。

中橫便道5.3公里處邊坡上方前天起火，火勢昨已撲滅，今早又復燃，隨後又撲滅，影響中橫便道通行。圖／東勢林區管理處提供，
中橫便道5.3公里處邊坡上方前天起火，火勢昨已撲滅，今早又復燃，隨後又撲滅，影響中橫便道通行。圖／東勢林區管理處提供，
中橫便道5.3公里處邊坡上方前天起火，火勢昨已撲滅，今早又復燃，隨後又撲滅，影響中橫便道通行。圖／東勢林區管理處提供，
中橫便道5.3公里處邊坡上方前天起火，火勢昨已撲滅，今早又復燃，隨後又撲滅，影響中橫便道通行。圖／東勢林區管理處提供，

中橫 八仙

延伸閱讀

NBA／今日戰績表 老鷹楊恩飆新高50分滅火

中橫便道火燒山引發落石 工務段拚中午前搶通

野生動物肆虐破壞農作 高雄農業局邀專家提對策

國軍性能最強直升機支援打火 凌空灑水帥照獲好評

相關新聞

彰化木棉花季暖身 預計下月大爆發

彰化縣有多處木棉花美景，每年3月吸引大批民眾前來取景拍照，今年埤頭、二林公所都舉行木棉花季活動，以攝影、寫生比賽吸引更多...

彰化神奇紅花風鈴木又爆開 遲來約會仍讓人心花怒放

儘管腳步放慢，彰化市南校街南郭國小後門人行道上，那棵神奇的紅花風鈴木，仍趕著即將開學再度盛開，滿樹粉紅，依然如同粉紅棉花...

八仙山林班地起火 中橫便道上午管制中午開放

中橫便道5.3公里處馬陵邊坡林班地前天起火，燃燒面積約0.2公頃，原本昨上午已撲滅火勢，今早又重新復燃，中橫便道今上午不...

照服員轉作居服員 薪水可達5萬

完成照服員培訓的人力，可選擇到老人機構、護理之家，或派案當居服員，不管日照中心或長照C據點都有人力需求；業者指出，同是照服員，但工作內容差異大，適應機構的照顧人力，未必能勝任單打獨鬥的居服員工作。

薪資差一截 養護機構人力恐流失

長照有政府支持下，近年在外跑案的「居家照顧服務員」薪資大幅提升，但同樣照顧失能老人、身心障礙機構因未被納入長照2.0，沒補助下薪資低落，人力流失轉向居服工作，讓原本就普遍高齡、徵聘困難的護理之家、老人機構人力，呈現雪上加霜。

新聞眼／補助減稅紓困 也可拚線上經濟

新冠肺炎疫情短期內恐無法消弭，觀光、產業勢必大受衝擊，政府除了一味以紓困計畫補助、減稅，似應有更靈活反應，例如推動低傳染率的戶外活動，或趁機拚線上消費經濟，才能協助業者在疫情中「度小月」。

3月瘋媽祖 百家產業與媽祖同行

新冠肺炎疫情緊繃，許多群聚活動被迫取消。台中市府看準3月大甲媽遶境人潮商機，首度辦「青創、新土創」活動，但疫情發燒一度考慮停辦？業者憂心建言要官方帶頭刺激經濟；台中爭取到的國際級Red Bull一級方程式賽車，封街表演賽已確定暫緩，僅剩原廠賽車巡迴展，車迷很失望。

彰化又多一個美術館！洪易美術館在地化就是國際化

彰化又多一個美術館了!雕塑家洪易在彰化市彰南路成立洪易美術館，今天開幕，洪易認為「在地化就是國際化」，相信在什麼樣的地方...

大甲媽文化節今晚開鑼 無人機排出Ｑ版媽祖點亮夜空

「2020年大甲媽祖國際觀光文化節」今晚於大甲鎮瀾宮前盛大開鑼，現場集結了各式精采表演，並請來150架無人機展演，在空中...

廈門回台居家檢疫無人聞問？立委何欣純爭取入境即通報

台中市大里區傳出有民眾從自廈門返台，配合政府防疫居家檢疫14天，沒人來健康關懷。立委何欣純擔心防疫漏洞，今天向內政部長徐...

2月24日開始！來台中市府廣場看價值9位數F1賽車

新冠肺炎疫情延燒，國際級的Red Bull一級方程式賽車難得爭取在台中封街表演賽也受疫情暫緩，但 2月24日起至3月1日...

害怕疫情不敢吃喜酒 新人取消婚宴成為另類受害者

一張張婚紗照，原本是新郎和新娘展現幸福，分享甜蜜幸福的瞬間，但卻因為新冠肺炎疫情影響，不少新人眼看疫情仍未到最高峰，泰雅...

熱門新聞

時力議員和大她22歲的教授閃婚 熱戀21天共譜幸福

疫情影響美國轉向台灣購買生薑 首批南投薑今天裝櫃

300年來頭一遭 雲林北港朝天宮媽祖將東巡花蓮

民眾竟1天內噴完整瓶酒精！ 台酒人員嘆：多為心中恐懼

口罩都被政府徵收為什麼還能送？ 康那香董座公開釋疑

害怕疫情不敢吃喜酒 新人取消婚宴成為另類受害者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。