八仙山林班地起火 中橫便道上午管制中午開放

中橫便道5.3公里處馬陵邊坡林班地前天起火，燃燒面積約0.2公頃，原本昨上午已撲滅火勢，今早又重新復燃，中橫便道今上午不開放通行，中午恢復開放。東勢林區管理處表示，今上午餘火已撲滅，復燃面積僅9平方公尺，現場派員監控中。

起火的地點位於八仙山95林班地，位於中橫便道（台8線臨37便道）馬陵路段上方邊坡，東勢林管處表示，燃燒範圍約0.2公頃，20日下午獲報火警後，調度25名國家森林救火隊成員滅火，21日上午8點控制火勢。

東勢林區管理處表示，現場為針闊葉混合林，多數為雜林、芒草，沒有珍貴的森林樹種，海拔1100公尺以上，地勢陡峭、坡度超過60度，需架設繩索攀爬，有落石滾落，消防水道也無法抵達。

東勢林區管理處表示，森林救火隊忍受火場濃煙，開闢防火線長150公尺、寬2公尺，阻絕火勢向外延燒，進行地面直接滅火、處理燃燒倒木，2天1夜持續救火控制火災。

台中市消防局第二大隊谷關分隊表示，馬陵邊坡上方的火勢撲滅後，今上午又獲報火警，與前天起火的區域相同，派出4名隊員前往滅火，現場有火、煙，燃燒面積不大，後續交給林務局處理。

公路總局谷關工務段表示，八仙山林班地起火，正好位於中橫便道上方150公尺，火勢延燒、灑水搶救都可能讓落石滾落，影響中橫便道通行安全，昨天、今天上午都暫停開放，後續得視情況再決定。