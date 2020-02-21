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彰化又多一個美術館！洪易美術館在地化就是國際化

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
塑家洪易在彰化市彰南路成立洪易美術館，今天開幕，彰化縣長王惠美、大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標等人前往參觀。圖／彰化縣政府提供
塑家洪易在彰化市彰南路成立洪易美術館，今天開幕，彰化縣長王惠美、大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標等人前往參觀。圖／彰化縣政府提供

彰化又多一個美術館了!雕塑家洪易在彰化市彰南路成立洪易美術館，今天開幕，洪易認為「在地化就是國際化」，相信在什麼樣的地方就會長出什麼樣的花，希望和大家分享從學生時代、到國外參展等不同時期的作品，讓大家感受到藝術的驚奇。

彰化縣長王惠美、立委黃秀芳、黃國書、彰化縣議會議長謝典林、大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標等人今天都參加洪易美術館開幕式。

王惠美說，感謝洪易老師選在彰化設立美術館，這是彰化人的福氣，2000年洪易老師獲選進駐當時臺灣中部最重要的當代藝術據點「臺中20號倉庫藝術村」，現在已是驚動萬教、名揚海內外的國際級藝術家，他的作品非常鮮豔且以動物造型居多，讓大家很有想像空間，像在員林演藝廳以及台中草悟道和台北新光三越都有老師的作品，相信未來也是吸引大家來彰化一遊的景點，帶動地方觀光產業，期待大師再把更多創作因素帶進來彰化，讓彰化的藝術更加的飛揚。

洪易說，20這個數字代表的是，他從台中20號倉庫出來，並且在藝術圈20年，下個20年怎麼走，他希望從彰化開始，選在2020年2月21日開幕，有個一開頭，美術館有些是從他高中時創作的作品、有些作品跟隨他從國外展覽回來，包括紐約、華盛頓，很多平面及立體的雕塑作品，將這20年的經驗分享一路走來的陪伴他的好朋友，有辛酸、有快樂，讓大家感到藝術的驚奇，希望未來20年能夠更美好。

洪易1988年從明道高中美工科畢業，1990年開始從事裝置藝術工作，不論在媒材、表現形式、尺寸等，不斷突破困難和限制，並以草根性在地文化出發，他總是思考什麼是台灣在地的風格，將生活和民間裡的養分符號化後，在堅硬的鋼材上，表現出層層彩色繽紛文化印記，例如花布、祝福語、剪紙、青花等，也在他的靈活運用下，產生更多想像性，和連結出新的視覺效果。

雕塑家洪易在彰化市彰南路成立洪易美術館，今天開幕，彰化縣長王惠美說感謝洪易老師選在彰化設立美術館，這是彰化人的福氣。圖／彰化縣政府提供
雕塑家洪易在彰化市彰南路成立洪易美術館，今天開幕，彰化縣長王惠美說感謝洪易老師選在彰化設立美術館，這是彰化人的福氣。圖／彰化縣政府提供
塑家洪易在彰化市彰南路成立洪易美術館，今天開幕，洪易認為「在地化就是國際化」，相信在什麼樣的地方就會長出什麼樣的花，希望和大家分享從學生時代、到國外參展等不同時期的作品，讓大家感受到藝術的驚奇。圖／彰化縣政府提供
塑家洪易在彰化市彰南路成立洪易美術館，今天開幕，洪易認為「在地化就是國際化」，相信在什麼樣的地方就會長出什麼樣的花，希望和大家分享從學生時代、到國外參展等不同時期的作品，讓大家感受到藝術的驚奇。圖／彰化縣政府提供

美術館 王惠美

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