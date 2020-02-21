大甲媽文化節今晚開鑼 無人機排出Ｑ版媽祖點亮夜空

「2020年大甲媽祖國際觀光文化節」今晚於大甲鎮瀾宮前盛大開鑼，現場集結了各式精采表演，並請來150架無人機展演，在空中變幻出大甲媽人情味、鑼槌緩慢揮動等字樣與圖樣，代表大甲媽祖國際觀光文化節正式開始，現場熱鬧非凡。

一年一度的大甲媽祖國際觀光文化節今晚盛大開鑼，表演活動一個接著一個，其中請來150架無人機展演，在空中依序排出大甲媽人情味、鑼槌緩慢揮動、大甲媽出巡的哨角隊、千里眼的眼睛、順風耳的耳朵、大甲媽出鑾的涼傘、還有Q版的千里眼、順風耳及媽祖等字樣與圖樣，讓現場民眾看得目不轉睛，直呼好漂亮。

今年大甲媽祖進香遶境活動將在3月19晚間11時05分起駕，3月28日回鑾安座，今年大甲鎮瀾宮遶境進香活動主題為「人情味」，今年舉辦的大甲媽祖國際觀光文化節於今晚正式開鑼啟動，接下來一系列的活動將持續到媽祖遶境回鑾為止。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，今晚150架無人機展演相當精采，排出大甲媽的人情味，大甲媽祖國際觀光文化節今晚正式開鑼，一直到大甲媽九天八夜遶境回鑾為止，遶境沿途都有信眾及業者免費提供小吃、茶水，大家愈走愈粗勇，也走出人情味，祈求媽祖趕快把疫情除役，祝福大家身體健康。