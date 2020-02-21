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廈門回台居家檢疫無人聞問？立委何欣純爭取入境即通報
台中市大里區傳出有民眾從自廈門返台，配合政府防疫居家檢疫14天，沒人來健康關懷。立委何欣純擔心防疫漏洞，今天向內政部長徐國勇反映，了解因內政部入出境資料尚未衛福部系統連線，在何欣純的要求下，內政部從下周起可望當日入境、當日通報，立即轉請地方民政系統派員訪視關懷。
中央流行疫情指揮中心公布，自2月6日起，自中港澳入境旅客，須居家檢疫14天，期間均由民政體系每天健康關懷1次，並不得外出，違反居家檢疫者，依傳染病防治法第58條規定，處1至15萬元罰鍰。
住大里張姓婦人日前反映，女兒從廈門返台，按規定從11日要居家檢疫到25日，不能外出。未料已過10天卻都沒有人來健康關懷，直到打給里長，里幹事才登門詢問女兒的個人資料和航班。
大里區長鄭正忠說，日前也有另名市民有同樣情況；區公所因為沒有接獲名單，無從進行關懷。但獲報後都已趕緊回報民政局，並補做健康關懷。
何欣純表示，上階段從中港澳入境台灣的旅客，內政部先以人工方式比對勾稽，再送請衛福部核對，核對結束後再送回內政部民政司，再轉交地方政府民政系統派員訪視關懷，在防疫時效上顯得緩不濟急。
何欣純強調，內政部和衛福部上周就已將相關流程電子化，近日將進行調整並優化系統，內政部希望下周開始就能夠當日入境、當日通報，地方政府民政系統也可隨後掌握相關資料，儘速派員訪視關懷，藉此強化台灣整體防疫體系。
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