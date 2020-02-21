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2月24日開始！來台中市府廣場看價值9位數F1賽車
新冠肺炎疫情延燒，國際級的Red Bull一級方程式賽車難得爭取在台中封街表演賽也受疫情暫緩，但 2月24日起至3月1日在台中市府廣場有「原廠賽車巡迴展」，展示一輛價值9位數原汁原味的F1賽車，還有2台賽車模擬器可以讓市民體驗。
原訂3月8日在台中市政路快車道上舉辦的Red Bull一級方程式賽車飆速展演，盧秀燕今天在臉書宣布，受到疫情影響，國際總公司暫緩封街表演賽。
運動局長李昱叡說，活動延期讓不少賽車迷覺得可惜，台中積極與RED BULL、中華民國文化休閒運動協會合作舉辦「RED BULL SHOW CAR」展示。
從2月24日至3月1日在市府廣場有一輛價值9位數新台幣的F1實車，2台F1賽車遊戲體驗，在市府廣場公開展示，主辦單位為此還要請24小時保全「護車」。
運動局長李昱叡說，228連續假期市府廣場很熱鬧，除了展示F1賽車，還等比例打造模擬F1賽道，讓民眾試玩電刷車大賽，適合親子、朋友同樂共享。
民眾在現場IG Printer相印，透過Instagram社群分享活動現場照片並標註展示活動標語，即可列印照片1張並將獨家飆速相框帶回家。
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