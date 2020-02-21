害怕疫情不敢吃喜酒 新人取消婚宴成為另類受害者

一張張婚紗照，原本是新郎和新娘展現幸福，分享甜蜜幸福的瞬間，但卻因為新冠肺炎疫情影響，不少新人眼看疫情仍未到最高峰，泰雅渡假村少東李樂指出，面對不少親友詢問，只好無奈決定取消原本婚宴訂席，一切等待這波疫情能夠平安度過，延到今年9月疫情緩和後再補請喜酒，但本周已先完成婚禮登記。

李樂指出，這是一場計畫很久的婚禮，原本將於今年4月12日在泰雅渡假村舉行戶外婚禮，和相戀的女友步上紅毯、共組家庭，並擺宴150桌廣邀業內的好友一同分享新婚的喜悅，但適逢新冠肺炎疫情不但沒有降低的趨勢，還有向上的情況，因而決定的婚宴延期到今年9月再補請，但本周已先前往埔里鎮戶政事務所完成結婚登記。

李樂說，肺炎疫情發生以來，已經嚴重影響到泰雅渡假村等遊樂區的入園人數，春節後原本是大量的學校出遊旺季，遊覽車每天載來數千人的遊客，不只遊玩、還包含團客用餐，但最近每天不到3成的人潮，已嚴重打擊到遊樂區、旅宿及餐廳業者的經營信心。

於此同時，一位南投地方台的熊姓女主播，也原本計畫3月7日舉辦婚宴，可是最近也一直陸續有親友來電就說，「很願意來祝福我們的婚禮，但是因為疫情的關係，原本全家都要來參加，看能不能屆時只到場祝福，喜酒就不吃了」，這位準新娘只好說，「可能暫時就不辦了」，原本要印製的喜帖也只能停工，。