開學前加強消毒 學校也將上課鐘聲改成洗手歌
25日即將開學，彰化縣長王惠美今天視察彰化市平和國小關心校園防疫整備工作，她表示，每個學校都要由校長領導成立防疫單位，若有狀況就請學生就醫，做好把關，並請家長配合孩子出門前記得要量體溫，沒有發燒再送到學校上課。
平和國小校長張鴻章表示，學校將把上課鐘聲改成洗手歌，提醒小朋友上課前要再洗手，提升衛生習慣，就能做好防護，今天也請部分小朋友回學校錄防疫洗手聲短片，小朋友們在老師指導下以稀釋漂白水擦課桌椅，老師並指導小朋友正確洗手方式，提醒小朋友勤洗手才能預防病毒細菌侵入。
王惠美說，25日開學前，也請公所配合遊具等消毒工作，並請老師配合進行教室消毒，要讓防疫無死角，讓孩子能夠安全快樂的學習。
平和國小約有1300名學生，張鴻章說，已動員許多志工投入防疫工作，每天上午在二個校門為學生量額溫，確定沒發燒，才能進入校園。
王惠美說，有關額溫槍是由中央統籌，每200個師生就配一支額溫槍，防疫備用口罩以每50位教職員工學生備用1盒，健康的孩子在學校是不需要戴口罩，但有家長還是會擔心，會讓孩子戴口罩，都尊重大家的方式，防疫最重要的還是要勤洗手、消毒並維持良好環境。
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