台灣燈會今破千萬遊客 網友盼延到228 盧秀燕：不行啦

2020台灣燈會只剩3天，市府表示，目前總參觀人次已超過980萬人次，預計今天將突破千萬；有民眾希望燈會延長到228連假，不過市長盧秀燕表示「真的不行啦」，請大家把握時間參觀。

今年台灣燈會由台中市舉行，受到新冠肺炎疫情衝擊，交通部觀光局與台中市政府都強調，今年不衝刺人數，不過參觀人潮依然爆滿；根據市府統計，主燈區開幕首日吸引66.3萬人次，隔天又衝出74萬人次。

台中市新聞局長黃國瑋說，今年燈會人次預估，透過中華電信基地台訊號計算，在主副燈區區域以基地台定位後，遊客踏入燈區後，基地台會根據抓到的手機訊號，不重複計算人次，目前主燈區368萬人次、副燈區612萬人次，總人次已突破980萬人次。

今年燈會副燈區文心森林公園，去年12月底就開幕，主燈區今年2月8日開幕，成功吸引人潮；市府表示，今年籌備時間短、展出時間長，加上疫情影響，仍創造精彩燈會。

研考會主委吳皇昇說，今年以手機訊號統計參觀人次，除了數人頭外，還能統計停留時間、外縣市遊客數量等，參觀人次最多的是主舞台區、科技燈區與友好城市燈區，停留時間最久的是馬場園區、平均停留125分鐘，其次為森林園區、停留121分鐘。