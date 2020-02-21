耕耘機爛泥沿路掉釀禍 業者建議水箱列農機出廠配備

現正值稻作耕耘期，彰化道路上常見農機具沿路留下的泥濘與土塊，容易造成機車騎士摔車，乾掉後又塵土飛揚，讓居民困擾，但因追查行為人開罰有難度，彰化縣環保局稽查人員這個月出動深入田間10多處，向農民宣導清理完農機具再上路，有的人配合，有人回嗆。

春耕時期，縣內多個鄉鎮公所都收到民眾抱怨路上多處大塊泥土，大都是農機輪胎夾帶的土泥掉落路面，騎士若閃避不及容易出車禍，埔鹽鄉長許文萍近日乾脆拿著鐵鏟將看到的爛泥鏟回土裡，保護鄉親，田中鎮去年一名周姓騎士也因輾過泥土煞車摔倒，送往醫院加護病房急救，家屬又氣又難過向公所陳情，鎮長洪麗娜與里幹事到代耕業者家中勸導，今年延續宣導。

林姓農民說，最近行經田間因路面大量乾掉泥土塵土飛揚，快要窒息，照理說耕耘機在田間作業完，應在田邊用水清潔輪具，但代耕業者作業一處接著一處，時間緊湊，時常便宜行事直接開上路，泥土一路散落，若請水車在後面清洗價格高，農民不太會接受，建議在常用路口設置簡易清理設施。

農耕機邊開邊掉土堆行為，可依廢棄物清理法處行為人1200元以上6000元以下罰鍰，但時因證據不足難以實際開罰，彰化環保局廢管科人員2月初開始排班下鄉到各鄉鎮向代耕業者宣導，科長陳金蘭說，有業者無奈沒水源不便清理，但仍建議他們將農機刀片上路前先空轉，盡可能甩掉泥土，或拿工具動手清理輪胎上土塊再上路。