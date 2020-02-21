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耕耘機爛泥沿路掉釀禍 業者建議水箱列農機出廠配備

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
春耕期間，彰化多處道路可見農機輪胎夾帶的土泥掉落路面。記者林敬家／攝影
春耕期間，彰化多處道路可見農機輪胎夾帶的土泥掉落路面。記者林敬家／攝影

現正值稻作耕耘期，彰化道路上常見農機具沿路留下的泥濘與土塊，容易造成機車騎士摔車，乾掉後又塵土飛揚，讓居民困擾，但因追查行為人開罰有難度，彰化縣環保局稽查人員這個月出動深入田間10多處，向農民宣導清理完農機具再上路，有的人配合，有人回嗆。

春耕時期，縣內多個鄉鎮公所都收到民眾抱怨路上多處大塊泥土，大都是農機輪胎夾帶的土泥掉落路面，騎士若閃避不及容易出車禍，埔鹽鄉長許文萍近日乾脆拿著鐵鏟將看到的爛泥鏟回土裡，保護鄉親，田中鎮去年一名周姓騎士也因輾過泥土煞車摔倒，送往醫院加護病房急救，家屬又氣又難過向公所陳情，鎮長洪麗娜與里幹事到代耕業者家中勸導，今年延續宣導。

林姓農民說，最近行經田間因路面大量乾掉泥土塵土飛揚，快要窒息，照理說耕耘機在田間作業完，應在田邊用水清潔輪具，但代耕業者作業一處接著一處，時間緊湊，時常便宜行事直接開上路，泥土一路散落，若請水車在後面清洗價格高，農民不太會接受，建議在常用路口設置簡易清理設施。

農耕機邊開邊掉土堆行為，可依廢棄物清理法處行為人1200元以上6000元以下罰鍰，但時因證據不足難以實際開罰，彰化環保局廢管科人員2月初開始排班下鄉到各鄉鎮向代耕業者宣導，科長陳金蘭說，有業者無奈沒水源不便清理，但仍建議他們將農機刀片上路前先空轉，盡可能甩掉泥土，或拿工具動手清理輪胎上土塊再上路。

有代耕業者辯駁農路本來就是農機具在行駛，騎士用路人本該小心行駛，也有業者建議農機出廠前應將水箱及清洗機等清洗設施列入出廠配備，若清洗作業方便，業者配合意願才高。

為維護用路人安全，彰化環保局人員近日到各鄉鎮向代耕業者宣導農機清潔再上路。圖／彰化環保局提供
為維護用路人安全，彰化環保局人員近日到各鄉鎮向代耕業者宣導農機清潔再上路。圖／彰化環保局提供
農民主動清理道路殘留的泥塊。圖／彰化環保局提供
農民主動清理道路殘留的泥塊。圖／彰化環保局提供
彰化環保局人員近日到各鄉鎮向代耕業者宣導農機清潔再上路。圖／彰化環保局提供
彰化環保局人員近日到各鄉鎮向代耕業者宣導農機清潔再上路。圖／彰化環保局提供
彰化環保局人員近日到各鄉鎮向代耕業者宣導農機清潔再上路。圖／彰化環保局提供
彰化環保局人員近日到各鄉鎮向代耕業者宣導農機清潔再上路。圖／彰化環保局提供

農民 機車騎士

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