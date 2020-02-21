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口罩都被政府徵收為什麼還能送？ 康那香董座公開釋疑

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
康那香董事長戴榮吉表示，手上拿的是被政府徵用的醫療用口罩，贈送的是他戴的防空汙3D口罩。記者吳淑玲／攝影
康那香董事長戴榮吉表示，手上拿的是被政府徵用的醫療用口罩，贈送的是他戴的防空汙3D口罩。記者吳淑玲／攝影

台南口罩生產大廠康那香企業董事長戴榮吉，發布要贈送將軍區所有學童及漚汪文衡殿四角頭65歲以上老人口罩，立刻引來質疑「口罩都被政府徵收為什麼還能送？」80多歲的戴榮吉表示，政府徵收的是醫療用平面口罩，每天生產21萬片全部交給政府，他沒有賣也沒有送，贈送的是公司新研發要抗空汙的3D立體口罩，不在政府徵收行列，剛好在這波疫情派上用場。3D PM2.5立體空汙口罩在觀光工廠也有販售。

康那香去年4月就曾捐贈將軍區國中小（含附設幼兒園）學童該公司新研發的3D立體口罩，要用來對抗空汙，董事長戴榮吉有感新冠肺炎疫情嚴重，口罩又難買，學校快要開學，今天在漚汪文衡殿前發放3D PM2.5立體空汙口罩及純水濕巾等防疫物資，約有國中小學童（含幼稚園）800人送惠，每人10片，並向關聖帝君請示後，漚汪文衡殿四角頭（將軍區長榮里、西甲里、忠嘉里、角帶圍及口寮等）65歲以上信徒，每位可獲得4片3D PM2.5立體空汙口罩及純水濕巾二包。

消息傳出後引發質疑？認為口罩不是都被政府徵收怎麼還有數量送人？戴榮吉今天到場發放時也公開說明，發放的3D立體防空汙口罩，是之前為了空汙發展出來，過濾效果比美N95（一個賣70元），他的3D立體口罩才賣25元，且可以多日配戴，更為省錢。

戴榮吉也快人快話說，他生產的一般醫療用平面口罩工廠價每片3元，外面販售每片賣5至6元，他今天發放的3D立體口罩約1萬5千片，加上濕紙巾總共經費花35萬元，外界感謝他的大手筆，戴榮吉說，只是盡個人一點力量，還說他和老人家到藥局及衛生所排隊買口罩很辛苦，擲筊請示關聖帝君後，決定加碼擴大照顧將軍區老人。

台南市長黃偉哲也到場贈感謝狀，讚許康那香的善舉展現了企業社會責任，但也提醒健康的人不必隨時戴口罩，已指示教育局擬定防疫手冊，請各校務必在開學前做好校園防疫整備，指導學生做好個人衛生管理及勤洗手，並確實宣導正確資訊，不要讓錯誤消息影響孩子安全。教育局也已先期部署，在中央徵用前即統一購置口罩、耳（額）溫槍、酒精（乾洗手液）、漂白水等防疫物資，開學請安心。

口罩 軍區 PM2.5

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