慘！這家工廠漏報空汙費150萬 遭追繳並罰30萬元

空汙費已開徵多年，但仍有業者漏報，台南市環保局最近發現官田區某工廠遺漏空汙費申報除追繳空汙費150萬元，並且也因未依許可證規定操作，罰30萬元。

台南市環保局表示，近期透過系統審查，配合現場查核作業，發現1間位於官田區的工廠業者在空汙費申報時有所遺漏。這家工廠有使用大量非操作許可證內容規定的有機溶劑，並且沒有確實申報，除因漏報有機溶劑，要被追繳空汙費150萬餘元外，同時也因未依許可證規定進行操作，面臨相關罰則，共被罰30萬元。

環保局提醒業者，工廠內使用的各項有機溶劑不論是製程常規使用，還是用於維護保養、機台清洗等非常態性操作，都須誠實申報使用量，而有機溶劑產生的揮發性氣體也應有效收集處理，以免在廠區逸散，危害員工及周遭民眾身體健康。

市長黃偉哲表示，汙染者付費是環境保護的基本原則，廠商在營利的同時，也要關心自廠空汙排放量，並按季如實申報空氣汙染防制費，避免遭罰。

台南市環保局也提醒業者，目前對連續多季溢補繳金額為0元的公私場所，已不再寄發紙本公文通知，改由環保署空汙費系統自今年起主動發送電子郵件提醒各工廠申報期程，未來更將擴大電子化作業功能，除了繳費管道可選擇網路列印繳費單，未來也將以電子郵件進行相關業務通知。因此，請業者務必檢視在空汙費系統留存的電子信箱資料是否無誤，如須變更基本資料皆可在系統登入後，於「其他功能」修正或更改登入密碼，如有相關問題，皆可立即來電06-2902109，有專人協助。