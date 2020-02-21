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武漢肺炎竟讓台灣獲益 南投老薑首銷美

中央社 / 南投縣21日電

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情等因素影響，美國轉單台灣買薑，1萬7000公斤台灣老薑今天在南投縣名間鄉裝櫃，準備運往美國市場，這是首次有老薑從南投外銷美國。

美中貿易戰及中國大陸武漢肺炎疫情影響，在南投集散的台灣老薑首次獲出口美國商機。貿易商與名間鄉農會接洽，第一批1萬7000公斤老薑今天在名間鄉大庄洗薑場裝櫃，南投縣政府農業處長陳瑞慶、名間鄉農會常務監事謝添興、鄉農會總幹事蔡素秋等人出席裝櫃儀式。

陳瑞慶說，國內近年薑價較低迷，前3年到5年每台斤售價約新台幣25元，去年、今年跌到約每台斤15元。這次出口幫助台灣生薑打開國際知名度，生薑過去多銷往日本，這次是首次外銷美國，感謝農民、合作社、鄉農會與貿易商合作，將台灣優質農產銷往國外。

謝添興表示，美中貿易戰影響，美國訂單轉到台灣、泰國等地，加上中國忙著武漢肺炎防疫，可能影響生薑出口作業，因此，台灣貿易商去年12月起接洽名間鄉農會，中國疫情加速雙方合作腳步，這次出口1個40呎冷藏貨櫃經15天海運到美國加州，期盼更多合作機會。

蔡素秋說，生薑具抗氧化、抗菌、解毒作用，也能提升免疫力，是非常好的防疫食品；未經加工的薑叫做生薑，分為老薑、嫩薑，名間鄉嫩薑種植面積約200公頃，而老薑則種在台灣海拔較高地區，由於名間鄉有許多中盤商，是國內老薑最大集散地。

肺炎 疫情 農民

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