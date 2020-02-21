疫情影響美國轉向台灣購買生薑 首批南投薑今天裝櫃

因疫情影響，南投薑因轉單效應，首次得到出口美國機會，第一批老薑1萬7000斤，今天上午在名間鄉大庄洗薑場裝櫃準備出口，縣府農業處長陳瑞慶、名間鄉農會總幹事蔡素秋出席裝櫃儀式，期盼將來有更多出口機會，將台灣薑推廣到全世界。

貿易商全新國際公司執行長戚孟昌說，美國最大宗薑進口來自中國，每年約有200個貨櫃外銷美國，但因為疫情影響，大陸薑無法出口，美國於是轉向台灣合作，全新國際公司過去出口食品，這次是第一次出口農產品，行銷過程中，台灣薑獲得美國廠商高度肯定，並通過美國農業部、美國食品安全局核准，順利將台灣薑行銷給美國大盤商。

陳瑞慶說，台灣近年生薑價格較為低迷，國內對農作產銷非常重視，此次出口幫台灣生薑在國際打開知名度，也有助農友減輕滯銷壓力，提升收益。感謝農民與合作社透過各種通路與貿易商合作，將優質農產品銷往國外，讓更多外國消費者認識台灣薑。

蔡素秋說，薑是非常好的防疫食品，名間鄉是國內老薑最大集散地，期盼政府單位協助推廣薑的好處，讓全世界都能吃到台灣的好薑。