台東Mulas小熊竟吃山羌與鳥？照養員：骨頭啦！

台東廣原小熊Mulas這個月12日從台中特生中心返回台東龍泉野訓場展開3個月野外環境訓練後，近日照養員發現Mulas適應非常好，食慾旺盛，竟還吃了山羌與鳥類骨頭。讓照養表示，台灣黑熊是機會主義者，只要能吃的東西通常都不會放過。

台東林區管理處表示，小熊進入龍泉野訓場才短短10天，體重從33.5公斤，來到了34公斤，為了訓練牠搜尋食物的能力，照養員每天費盡心思在野訓場內藏食物，小熊也很賣力的在林間奔跑、上下穿梭地找尋牠最愛的美食，適應力非常不錯。

近日照養員發現Mulas在沒有藏食物的地方啃咬東西，發出了清脆的ㄎㄠㄎㄠ聲，照養員不動聲色等待小熊離開後，趨前察看才發現，牠啃咬的竟是山羌與鳥類的骨頭，不過，這也代表小熊鼻子非常靈敏，能嗅出其他動物骨骸。