中橫便道火燒山引發落石 工務段拚中午前搶通

台中的BRT是公共交通建設，卻也是政治「爛尾樓」，已停駛5年，至今「後勁」爭議仍強；市府政風處查出前市府3個缺失、仲裁結論有3個故意，但市府考績委員會決議全案不究責，此結論究竟是政治決定？還是專業判斷？後續引發的政治效應與爭議，恐沒完沒了。

2020-02-20 23:38