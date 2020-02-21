中橫便道火燒山引發落石 工務段拚中午前搶通
台中市和平區中橫便道邊坡發生火燒山，林務局經2天1夜搶救，火勢已控制，因邊坡掉落小落石，谷關工務段今天進場清除，搶在中午開通便道，方便週五民眾返鄉。
台8線臨37便道5.3公里處昨日下午傳出森林火災，林務局東勢林管處獲報後，立刻派員前往搶救；台中市消防局獲報也前往支援。
東勢林管處指出，火場林相為針闊葉混淆林，海拔高度1100公尺以上，地勢陡峻，坡度超過60度，人員行走困難須架設繩索攀爬，易有落石滾落。
林務局國家森林救火隊抵達火場，開闢防火線長150公尺、寬2公尺，阻絕火勢向外延燒並進行地面直接滅火，處理燃燒倒木，2天1夜持續救火，今天上午8時控制火勢。
谷關工務段表示，上午還有些許火星餘燼，林務局人員處理中，因邊坡仍有小碎石掉落，上午便道未放行，狀況緩解後，將進場清除碎石，預計可在中午12時前搶通，開放便道，方便週五民眾返鄉。
東勢林區管理處表示，火災發生原因將交由警消單位確認，呼籲目前已進入乾燥季節，民眾上山請注意防火。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言