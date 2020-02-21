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疫情衝擊 F1賽車表演賽暫緩、改展出原廠賽車

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
F1賽車表演賽原訂3月初在台北、台中街頭舉行，受到新冠肺炎疫情影響，表演賽暫緩，但原廠賽車仍將在北、中展出。圖為台中市長盧秀燕體驗F1賽車遊戲畫面。圖／台中市新聞局提供
F1賽車表演賽原訂3月初在台北、台中街頭舉行，受到新冠肺炎疫情影響，表演賽暫緩，但原廠賽車仍將在北、中展出。圖為台中市長盧秀燕體驗F1賽車遊戲畫面。圖／台中市新聞局提供

新冠肺炎疫情延續，台中市長盧秀燕原本爭取到Red Bull一級方程式賽車在台中封街表演賽，盧秀燕今早在臉書宣布，受到疫情影響，原廠暫緩原本的封街賽車活動，但24日起有原廠賽車巡迴展示，228連假可來台中看原汁原味的F1賽車。

讓賽車迷瘋狂的F1賽車表演賽，原訂3月7、8日將在台北、台中舉行；台中市運動局上月召開記者會，宣布原汁原味的F1賽車、車手與後勤團隊來台，還要在七期市政路封路舉行表演賽，可近距離感受F1賽車的獨特魅力。

不過，受到新冠肺炎疫情影響，首度登台的F1表演賽將暫緩。盧秀燕今早在臉書宣布，「因疫情考量，原廠暫緩原封街賽車活動，但仍有原廠賽車巡迴展示活動」。

台中市運動局長李昱叡說，受到疫情影響，主辦單位評估車手暫時無法來台，但原廠賽車已抵達台灣，24日起為期1周，原廠比賽用車將在市府廣場展出，還有F1賽車遊戲體驗。

Red Bull官網表示，首度將FORMULA ONE™ SHOW CAR空運來台，18日至23日在台北香堤、24日至3月1日在台中市府政廣場展出，這次空運來台的是RED BULL RACING賽車車款RB14，2018年賽季推出，車款標示數字33，象徵荷蘭籍車手 MAX VERSTAPPEN車號。

F1賽車表演賽原訂3月初在台北、台中街頭舉行，但受到疫情影響，封街表演賽暫緩，原廠比賽車24日起將在台中市政府廣場展出。圖／台中市運動局提供
F1賽車表演賽原訂3月初在台北、台中街頭舉行，但受到疫情影響，封街表演賽暫緩，原廠比賽車24日起將在台中市政府廣場展出。圖／台中市運動局提供
F1賽車表演賽原訂3月初在台北、台中街頭舉行，受到新冠肺炎疫情影響，表演賽暫緩，但原廠賽車仍將在北、中展出。圖為台中市長盧秀燕體驗F1賽車遊戲畫面。記者洪敬浤／攝影
F1賽車表演賽原訂3月初在台北、台中街頭舉行，受到新冠肺炎疫情影響，表演賽暫緩，但原廠賽車仍將在北、中展出。圖為台中市長盧秀燕體驗F1賽車遊戲畫面。記者洪敬浤／攝影
F1賽車表演賽原訂3月初在台北、台中街頭舉行，台中市長盧秀燕今早在臉書宣布，受疫情影響，表演賽暫緩，但原廠賽車將在台中市府廣場展出。圖／取自盧秀燕臉書
F1賽車表演賽原訂3月初在台北、台中街頭舉行，台中市長盧秀燕今早在臉書宣布，受疫情影響，表演賽暫緩，但原廠賽車將在台中市府廣場展出。圖／取自盧秀燕臉書
F1賽車表演賽原訂3月初在台北、台中街頭舉行，但受到疫情影響，封街表演賽暫緩，原廠比賽車24日起將在台中市政府廣場展出。圖／台中市運動局提供
F1賽車表演賽原訂3月初在台北、台中街頭舉行，但受到疫情影響，封街表演賽暫緩，原廠比賽車24日起將在台中市政府廣場展出。圖／台中市運動局提供

疫情 台中市 新冠肺炎

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