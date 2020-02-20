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中市國土計畫 限縮參與資格？

聯合報 / 記者喻文玟／台中報導
台中市國土計畫將舉辦第三次專業小組審業會，昨環團前往台中市政府抗議都發局限制公民參與權利。 記者黃仲裕／攝影
台中市國土計畫將舉辦第三次專業小組審業會，昨環團前往台中市政府抗議都發局限制公民參與權利。 記者黃仲裕／攝影

決定台中未來10年發展的台中市國土計畫，2月24日要辦專案小組審議會。公民團體昨開記者會痛批都發局百般刁難，以各種規定限縮公民參與資格，與市長盧秀燕「陽光透明」政見背道而馳；市府回應先前規劃階段已開多場座談會，其中4場特別針對公民團體召開。

都發局表示，已依國土計畫法規定，完成草案公告公開展覽及公聽會程序，共舉辦22場公聽會，再加辦2場座談會，目前進入國土計畫審議會；24日是專案小組聯席會議，邀相關公協會等代表，納入之前地方表達意見供審議參考。

公民團體批刁難 都發局：開22場公聽會

爭好氣聯盟、大地心環境關懷協會、民進黨議員黃守達昨表示，台中去年8月公告「台中市都市發展審議會議及會場管理要點」，違反內政部訂定的公民參與原則及會場管理要點，環團與議員要求市府修正不當條文，勿剝奪市民參與。

決定台中未來10年發展的台中市國土計畫，公民團體昨天召開記者會表達不滿，批評與市長盧秀燕的「陽光透明」政見背道而馳。 圖／爭好氣聯盟提供
決定台中未來10年發展的台中市國土計畫，公民團體昨天召開記者會表達不滿，批評與市長盧秀燕的「陽光透明」政見背道而馳。 圖／爭好氣聯盟提供

爭好氣聯盟代表石毓菁表示，市府規定參加中市國土計畫審議會需滿足5個要件才得進入，例如參加過公聽會，但過去在平日辦理，上班族無法參加，種種限制讓公民不得其門而入。

公民團體 台中市 民進黨 盧秀燕

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