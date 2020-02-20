因應疫情擴大取締 今在台中機場查獲白牌車重罰50萬

新冠病毒延燒，中央流行疫情指揮中心日前宣布新冠肺炎確診第19例為白牌車司機，引起關注。台中區監理所所長魏武盛今天說，台中區監理所今起會同台中、彰化、南投等中部地區警察及交通主管機關組成聯合稽查小組擴大取締白牌車，今天在台中機場查獲1輛白牌車違規載客，依公路法處以最高罰50萬元，呼籲籲駕駛人勿違法攬客營業，以免受罰得不償失。

魏武盛表示，合格的計程車都受政府管理，駕駛人必須具備職業駕照及執業登記證，如果貪圖一時方便搭乘違規營業車輛而發生消費糾紛，消費者往往無法保障自身權益，事故發生後乘客也無法獲得保險理賠。

魏武盛表示，台中區監理所為加強取締白牌車違規經營載客營業，今天會同警方共同擴大稽查，在台中機場查獲一輛白牌車違規載客，後續將依據公路法第77條第2項規定，處以最高罰鍰50萬元，並得吊扣其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照。