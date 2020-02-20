快訊

火速鎖定白牌車司機感染源 陳其邁透露幕後祕辛

全台最早停課達標的學校...台大教授預言是這所！

因應疫情擴大取締 今在台中機場查獲白牌車重罰50萬

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中區監理所所長魏武盛今天說，台中區監理所擴大取締白牌車，今天在台中機場查獲1輛白牌車違規載客，依公路法處以最高罰50萬元。圖／台中區監理所提供
台中區監理所所長魏武盛今天說，台中區監理所擴大取締白牌車，今天在台中機場查獲1輛白牌車違規載客，依公路法處以最高罰50萬元。圖／台中區監理所提供

新冠病毒延燒，中央流行疫情指揮中心日前宣布新冠肺炎確診第19例為白牌車司機，引起關注。台中區監理所所長魏武盛今天說，台中區監理所今起會同台中、彰化、南投等中部地區警察及交通主管機關組成聯合稽查小組擴大取締白牌車，今天在台中機場查獲1輛白牌車違規載客，依公路法處以最高罰50萬元，呼籲籲駕駛人勿違法攬客營業，以免受罰得不償失。

魏武盛表示，合格的計程車都受政府管理，駕駛人必須具備職業駕照及執業登記證，如果貪圖一時方便搭乘違規營業車輛而發生消費糾紛，消費者往往無法保障自身權益，事故發生後乘客也無法獲得保險理賠。

魏武盛表示，台中區監理所為加強取締白牌車違規經營載客營業，今天會同警方共同擴大稽查，在台中機場查獲一輛白牌車違規載客，後續將依據公路法第77條第2項規定，處以最高罰鍰50萬元，並得吊扣其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照。

魏武盛呼籲，現值疫情流行期間，合法之計程車在主管機關的指導下，會依規定進行清潔消毒等防疫工作；為維護民眾自身權益，保障旅運安全，呼籲民眾如有乘車需求，請選擇合法計程車，切勿搭乘白牌車。

台中區監理所所長魏武盛今天說，台中區監理所擴大取締白牌車，今天在台中機場查獲1輛白牌車違規載客，依公路法處以最高罰50萬元。圖／台中區監理所提供
台中區監理所所長魏武盛今天說，台中區監理所擴大取締白牌車，今天在台中機場查獲1輛白牌車違規載客，依公路法處以最高罰50萬元。圖／台中區監理所提供

計程車 疫情 機場

延伸閱讀

台南防疫加強取締白牌車 監理站：檢舉獎金最高30萬元

取締白牌車有成果 男子開車載客人到嘉義火車站被查獲

桃園監理站到桃機稽查 揪到非法白牌車

查緝白牌車非法營業！監理警方下重手 檢舉人有獎金

相關新聞

疫情衝擊！火鍋餐廳暫停營業2個半月 自助餐取消改套餐

新冠肺炎疫情蔓延，衝擊台灣餐飲業，台中永豐棧酒店的穎火鍋餐廳2月10日至4月30日暫停營業，飯店表示，由於穎火鍋餐廳採共...

學校加強消毒防疫！不外借場地 進校要戴口罩

下周就要開學了，彰化縣加強校園防疫今天都在進行校園環境消毒，預計23日前完成全部學校消毒工作，教育處長陳逸玲表示，開發後...

今起口罩倍增 台中藥局改搶買酒精

下周即將開學，今天起健保藥局增加實名制口罩供給量，兒童口罩每7天可購買4片，成人口罩限額提升到200人次，台中市藥師公會...

廈門回台居家檢疫竟無人聞問 區長：已非第1件

台中市家住大里的張姓婦人今氣憤指出，她女兒從廈門返台，在機場填了黃色檢疫單，並按規定從11日要居家檢疫到25日，不能外出...

媽祖有指示 彰化13間宮廟坐鎮3月1日辦消災法會

彰化媽祖祈福文化節過去都在每年10月舉辦，縣長王惠美本月13日擲筊聽從媽祖指示，今年媽祖祈福文化節能與王功漁火節將結合舉...

因應疫情 中彰投即日起擴大取締白牌車

新冠費研議情延燒，台中區監理所所長魏武盛今天說，防疫視同作戰，即日起台中區監理所將會同台中、彰化、南投等中部地區警察及交...

高鐵台中站為何設址烏日？ 網曝不蓋在海線的關鍵因素

台灣高鐵行駛速度快搭乘時間短，加上近年推出定期優惠票，成為不少民眾的交通首選，但有網友疑惑為何台中高鐵站設在烏日，而不選擇設在海線城市，如清水、沙鹿、大甲、梧棲等區域藉此平衡發展，引來許多網友熱議。

調查BRT 綠指林佳龍斷尾求生有功、藍批爛尾樓追真相

台中市議會今天舉行「BRT藍線CL03標機電系統工程賠償責任專案小組」BRT如同公共建設爛尾樓，國民黨議員批前市府故意遲...

新冠肺炎疫情影響 南投228紀念就地默哀1分鐘

南投縣政府228事件追思活動將在28日下午2時28分，並依規定當日降半旗，但今年因應新冠肺炎疫情，採不限地點與形式，就地...

國土審議限制公民參與？都發局：已針對公民團體開4場

決定台中未來10年發展的台中市國土計畫，2月24日要舉辦第三次專案小組審議會，市民欲參與竟遭到台中都發局百般刁難，以各種...

台中補助「硬地音樂創作」最高達50萬

台中市新聞局鼓勵硬地音樂創作，即日起至3月15日止，受理申請「硬地音樂活動補助」，只要在台中舉辦行銷活動達總場次70％以...

謠傳新冠肺炎確診病例在豐原 醫院、商家急闢謠

彰化一名白牌司機感染新冠肺炎死亡，死者家屬也確診，有民眾在網路謠傳「死亡病例的姪女婿住台中豐原，目前在某醫院負壓病房隔離...

熱門新聞

金門限定！金酒75度防疫酒精 下周免費送到家

高鐵台中站為何設址烏日？ 網曝不蓋在海線的關鍵因素

企業捐1.5萬片口罩 六、日基隆台北兩地發送

「天橋上的魔術師」汐止神還原中華商場 有望保留3個月

疫情衝擊 嘉義縣首家機械廠申報184名員工放無薪假

苗栗縣山地管制明起全面解除 入山免辦許可證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。