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建置友善人行空間 彰化市容將大改造

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府爭取營建署補助將進行「彰化市人本城區環境整合計畫」今天動工，包括以彰化火車站為主的「彰鐵文化路廊」，成功公園的「綠色休閒廊道」，彰中、彰商的「樂活通學步道」總長6公里，預計今年底完工。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府爭取營建署補助將進行「彰化市人本城區環境整合計畫」今天動工，包括以彰化火車站為主的「彰鐵文化路廊」，成功公園的「綠色休閒廊道」，彰中、彰商的「樂活通學步道」總長6公里，預計今年底完工。圖／彰化縣府提供

彰化縣政府爭取營建署補助將進行「彰化市人本城區環境整合計畫」今天動工，包括以彰化火車站為主的「彰鐵文化路廊」，成功公園的「綠色休閒廊道」，彰中、彰商的「樂活通學步道」共斥資3億2000萬，總長6公里，預計今年底完工。

「彰化市人本城區環境整合計畫」今天在彰化市成功社區活動中心前舉行開工動土典禮，彰化縣長王惠美、內政部營建署副署長吳宏碩、彰化市長林世賢等人與會。

王惠美說，彰化建縣即將300年，過去很多建築導致人行步道高高低低，造成殘障朋友或長者通行不便，此次透過彰化市人本城區環境整合計畫改善市區人行道路面不平的問題，最主要讓高齡者、身障者及育嬰人士、小孩進出人行步道有更安全、便利的通行空間，讓鄉親也能悠閒地在市區漫步，而縣府也在做相關獎勵，以後建築線如能往後退，透過整平讓民眾在相關道路上通行更舒適。

此次市容大改造計畫由內政部營建署中央補助2億7000萬，縣府配合款5000萬，也希望步道能串連古蹟景點，帶動觀光。

吳宏碩說，這是中央前瞻基礎建設中城鄉建設提升道路品質計畫，針對偏鄉的地方經費拮据、道路顛簸崎嶇，就由中央來進行｢路平專案｣，長久以來騎樓、人行道遭占用，迫使行人需走向馬路與車爭道，汽機車駕駛擔心撞到行人，這不是一個進步國家應有的現象。本案須將電纜、電信等管線地下化，對於工程單位而言有相當多的挑戰，溝通協調的部分有賴各民意代表、單位、鄉親等配合與支持。

林世賢說，彰化市公所非常感謝王縣長縣府團隊、營建署對彰化市人行步道改善的支持，公所願意站在第一線每家每戶去索取同意書，第一階段已經收到超過七成的同意書，感謝民意代表、在地里長的幫忙，未來在施工過程一定會面臨交通黑暗期，引起一些反彈，公所也願意繼續和鄉親溝通，期待工程順利完成，讓彰化市人行景觀步道脫胎換骨，未來民族路、永樂街也會繼續申請，希望彰化縣鄉親共同支持。

此計畫預計改善路段，包括三民路、光復路、南郭路一段、中興路、旭光路及旭光西路等，改善人行道共4200公尺；介壽北路、光復路及南郭路等，新增人行道共1240公尺；和平路、中華路及民族路，騎樓順平改善共1085公尺；旭光路及旭光西路，寬頻管道建置共1125公尺；光復路、南郭路一段、中興路旭光路及旭光西路等，植栽綠美化改善共3725公尺。

彰化縣政府爭取營建署補助將進行「彰化市人本城區環境整合計畫」今天動工，彰化縣長王惠美感謝地方的支持和協助，希望打造彰化市更好的通行環境與市容。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府爭取營建署補助將進行「彰化市人本城區環境整合計畫」今天動工，彰化縣長王惠美感謝地方的支持和協助，希望打造彰化市更好的通行環境與市容。記者林宛諭／攝影
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人行道 建築

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