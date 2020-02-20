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疫情衝擊！火鍋餐廳暫停營業2個半月 自助餐取消改套餐
新冠肺炎疫情蔓延，衝擊台灣餐飲業，台中永豐棧酒店的穎火鍋餐廳2月10日至4月30日暫停營業，飯店表示，由於穎火鍋餐廳採共鍋方式，且餐廳內有多間密閉式包廂，為避免感染風險，決定暫停營業；館內的風尚西餐廳即日起午晚餐自助餐也調整成「套餐」供餐型式，避免傳染風險。
永豐棧酒店表示，由於穎火鍋餐廳採共鍋方式，而且餐廳內有多間密閉式包廂，為避免發生新型冠狀病毒的傳染風險，穎火鍋餐廳自2月10日至4月30日暫停營業。飯店另有2家餐廳，員工將支援其他餐廳，也可以趁這段時間休年假，工作不受影響。
永豐棧酒店風尚西餐廳即日起午晚餐Semi-buffet調整成「套餐」供餐型式，每套520元起，外加一成服務費，價格比原價至少優惠59折；下午茶也由原全自助式Buffet，同步調整成「英式下午茶」。
另外，永豐棧酒店住房率受疫情影響減少1至2成，飯店6月30日前祭出住宿買一送一優惠，平假日皆適用，每晚平均只要2600元起，專案開放適用方式包含連續住2晚、1晚住2間或是第2間於3個月內使用完即可，希望挽救住房率。
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