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學校加強消毒防疫！不外借場地 進校要戴口罩
下周就要開學了，彰化縣加強校園防疫今天都在進行校園環境消毒，預計23日前完成全部學校消毒工作，教育處長陳逸玲表示，開發後學校場地也都不外借到4月底，各校畢旅則延後到5月以後再舉行。
陳逸玲說，開學前校園口罩與酒精、與耳溫槍等也都備妥，防疫備用口罩以每50位教職員工學生備用1盒，額溫槍每200人配送1支，預計21日到校外會領取，消毒用酒精30班以下學校8瓶，30班以上學校10瓶，每瓶0.6公升，預計於17至3月1日配送，縣府也會依實際狀況強化及補充各校所需各項防疫物資。
開學後，外來訪客和工作人員到學校都得戴口罩，縣府也針對大型補習班、私立幼兒園及課照中心防疫作為進行稽查，確保完成防疫準備工作。
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