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廈門回台居家檢疫竟無人聞問 區長：已非第1件

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導

台中市家住大里的張姓婦人今氣憤指出，她女兒從廈門返台，在機場填了黃色檢疫單，並按規定從11日要居家檢疫到25日，不能外出。未料，已過了10天卻都沒有任何政府單位人員聞問，讓她十分懷疑台灣的防疫真的滴水不漏，同班機的那些人現在何處，都和她女兒一樣乖乖的待在家裡嗎？

張婦為此不放心的照著政府的宣傳，趕緊打衛生署疾病管制局1922專線詢問，那知專線那頭的人要她自己連絡當地衛生單位。她納悶，那還要打這個電話何用？她不解的再問，是打給衛生局還是衛生所？電話那端卻還是支吾其詞，沒有肯定答案。

張婦說，還好昨晚打給里長，里長再通知了里幹事，里幹事今才登門問了她女兒的個人資料和航班。

張婦說，她女兒是台中市一所大學四年級的學生，去年到廈門海外實習，因咳嗽和身體不適而提前返台，本來女兒還怕自己情況會被別人知道。但她告訴女兒，沒有什麼好怕的，為了不影響其他人，一切都必須誠實以對。但女兒回到了桃園機場，發現一切也很草率，幾乎沒什麼人在詳細詢問，所有旅客趕緊填了單子就四散，讓她十分擔心台灣的防疫工作是否能落實。

大里區長鄭正忠說，不只張婦的女兒，日前也有另名市民有同樣情況；區公所因為沒有接獲名單，無從進行關懷。但是都已趕緊回報民政局，並補上該做的居家檢疫關懷工作；最重要的是要落實居家檢疫對象不能出門趴趴走。

他說，居家檢疫名單都由內政部民政司轉給市府民政局；每天由中港澳返台的人有5千多人，不知是那一個環節遺漏了。

衛生所 居家檢疫

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