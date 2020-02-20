媽祖有指示 彰化13間宮廟坐鎮3月1日辦消災法會

彰化媽祖祈福文化節過去都在每年10月舉辦，縣長王惠美本月13日擲筊聽從媽祖指示，今年媽祖祈福文化節能與王功漁火節將結合舉辦，王惠美今天再到王功福海宮請示媽祖擲筊擇定日期，儀式中卻一直擲無聖筊，但媽祖指示國曆3月1日集合13宮廟先於王功福海宮辦理消災法會，為眾生祈福，安定民心。

王惠美上任後推動 「彰化縣媽祖祈福文化節」，由爐主宮廟依照地方習俗與特色來規畫，今年由王功福海宮擔任爐主，13間宮廟參與盛事包括包括鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、溪湖福安宮。

縣府已確定將媽祖祈福文化節能與王功漁火節相結合，今天再為「王功漁火節暨媽祖祈福文化節」祈福儀式擲筊擇定日期，但擲無聖筊，王惠美說，主要是因正值新冠肺炎疫情，媽祖指示先辦理消災解厄的法會，請13間宮廟的媽祖及眾神尊移駕王功福海宮坐鎮，舉辦一場消災解厄法會，透過眾神明的力量賜福，待消災解厄法會後，再來研議擲筊請示媽祖擇定「2020王功漁火節暨媽祖祈福文化節」活動的舉辦日期。