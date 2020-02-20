中市現大量紅姬緣椿象 市府：無害免噴藥撲殺

台中市民近來發現大量紅色鮮豔昆蟲出沒，台中市建設局今天表示，經查證，這種昆蟲是「紅姬緣椿象」，與台灣欒樹互利共生，在生態平衡中扮演一定角色，無害不須噴藥撲殺。

近來有民眾向市府反映，看到台灣欒樹附近聚集大量紅色鮮豔昆蟲，擔憂危害環境，建設局前往查證後，證實是「紅姬緣椿象」，與害蟲「荔枝椿象」不同。

建設局長陳大田表示，紅姬緣椿象又名「紅椿象」，易被誤認為外來種害蟲荔枝椿象，但其實兩者外觀有明顯差異，紅姬緣椿象蟲體色為紅褐色，成蟲背部有小盾板，周圍顯示黑色V字型斑紋，觸角及腳也呈現黑色；而荔枝椿象的蟲體為橙紅色，另有如長方形撲克牌般的灰色外框。

陳大田指出，紅姬緣椿象出現於初春回暖時，無攻擊性，雖有臭味，但不會使人受傷，對樹木也無害，生命週期僅約3週，大量群聚時間不長，與台灣欒樹為互利共生關係，在生態平衡中扮演一定角色；若民眾在家中或車輛上發現，建議清除即可，無須使用藥物撲殺。

至於與紅姬緣椿象形體類似的荔枝椿象，則是外來入侵物種，陳大田說，荔枝椿象常吸食荔枝、龍眼等無患子科經濟作物，導致落花、落果及嫩枝枯萎，影響收成，且皮膚被其分泌液噴到，更會造成發炎或過敏。

建設局表示，配合行政院農委會動植物防疫檢疫局推動的「中彰投雲區荔枝椿象化學共同防治」計畫，在非農業地區的公園、綠地、行道樹，加強修剪6公尺以下疏枝，並聯繫各區公所推動區域防治，減少荔枝椿象產卵及棲息處所，降低環境危害。