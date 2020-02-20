因應疫情 中彰投即日起擴大取締白牌車

新冠費研議情延燒，台中區監理所所長魏武盛今天說，防疫視同作戰，即日起台中區監理所將會同台中、彰化、南投等中部地區警察及交通主管機關組成聯合稽查小組，擴大取締白牌車， 並且呼籲籲駕駛人勿違法攬客營業，以免受罰得不償失。民眾為維護自身權益與旅運安全，請搭乘合法計程車，切勿搭乘非法白牌車。

台中區監理所所長魏武盛指出，已輔導中部地區計程車業者落實各項防疫措施，並協助防疫物資配購事宜，做好計程車駕駛健康自主管理及車輛消毒等，以讓民眾安心搭乘。防疫期間，針對中彰投地區白牌車出沒重點區域，如機場、火車站、高鐵及客運轉運站等重要運輸場站周邊加強取締，也與台灣連線股份有限公司建立機制，下架經查獲從事違規營業的Line群組。

魏武盛說明，台中區監理所統計，去年彰化、南投兩縣市取締白牌車32件，今年1月取締2件白牌車，並開單舉發，最高罰50萬元，並吊扣違規車輛牌照及駕照，防疫期間一經查獲違規營業屬實，將依公路法規定從重處罰，同時呼籲駕駛人勿違法攬客營業，以免受罰得不償失。