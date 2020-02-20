同德家商校長交接 新任童建文：雙「新」領校

南投縣草屯鎮同德家商今天舉行新卸任校長交接典禮，任職12年的林元貴屆齡退休交棒給新任校長童建文，林則轉任該校新設的職訓中心執行長，而童上任後宣布，今年將開辦高中部，盼能將學子留在南投就學，另該校也新成立職訓中心。

新冠肺炎疫情持續延燒，但各界人士仍前往參與同德家商校長交接典禮，縣長林明溱、教育部長陸正威等也到場觀禮，典禮中，同德家商董事長徐德香監印，從林手中將印信轉交給童，並頒發獎座及獎金150萬元給林，感謝他12年來付出。

徐德香說，林元貴就任12年來辦學成績卓越，不僅國立大學考取率逐年提升，還連續3年獲教育部建教考評一等獎，因此借重其長才領導職訓中心營運，而童瞭解對校務運作，與董事會和教學團隊也早有默契，同德定能在穩定中求發展。

林表示，到任12年來，不論是提升設備或師資，董事會都很支持，教學團隊也相當努力，學校也才能持續進步；而國內設有職訓中心的高職不多，但同德校內有13座檢定場，因此將對外協助開辦職訓課程，開課供民眾學習，並媒介就業。