調查BRT 綠指林佳龍斷尾求生有功、藍批爛尾樓追真相
台中市議會今天舉行「BRT藍線CL03標機電系統工程賠償責任專案小組」BRT如同公共建設爛尾樓，國民黨議員批前市府故意遲不驗收、故意關閉系統設備、故意放任設備損壞，經仲裁要付廠商尾款，前市府不付而衍生利息，種種攸關納稅錢，要求調查真相，追究責任。民進黨議員說，前市府是成功把BRT轉為優化繼續跑，讓市不必再繼續賠錢，斷尾求生，有功該賞。
專案小組今天開第一次會議，藍綠議員各有說詞，主席朱元宏表示，未來調查方向將追查機電標已簽約但前市府為何不履約？依仲裁結果須支付尾款1.8億但前市府為何不支付？不付款衍生的利息責任歸屬？追查全案相關人員的行政責任與法律責任。
國民黨議員李中是提案人，他說，仲裁報告清楚知道市府要付多少錢，但前交通局長王義川在議會公開說，全案5億多剩1.8億元，製造各種問題，仲裁各種因素不能歸究 廠商
楊正中說，全案沒有最扯只有更扯！去年7月考紀會議不記名投票，最後竟表決不予懲處，他懷疑「內神通外鬼」難道納稅人要倒楣嗎？他批市府胡搞瞎搞、和稀泥，最後提民事訴訟告前交通局長王義川還輸，賠了律師費與仲裁費，不用究責？！他指出BRT是政治問題不是專業問題！
民進黨議員何敏誠指出，如果前市長林佳龍沒有當機立斷，斷了BRT，改造為優化公車，今天市府不知要賠多少錢。他表示，有責要究，但當初提出計畫，通過的議會不用負責任嗎？他認為前市府斷尾求生，應該是有功要賞！
無籍議議員陳廷秀說，全案給人的感覺是先射箭再畫靶，關鍵是前市府為什麼不履約，政府簽約就要依約行事。
民進黨議員賴佳微說，調查小組應該看過仲裁報告後再議，了解前市府決策的時空背景。
李中說「仲裁判斷書」前市府主張廠商「逾期竣工罰款」7992萬餘元、「廠商有缺失未改善的罰款」4597萬餘元、「驗收不合格設備不計價」1億5164萬餘元等，都被仲裁庭認為無理無據而裁定無效；另市府主張「扣除E卡通測試費」、「相關延遲衍生的電費、通訊費」被裁定無效。
並指出BRT機電竣工卻故意遲不驗收、故意關閉系統設備使其不運作、故意放任系統設備損壞，這3項故意導致BRT系統能完備而未完備，能改善而無法改善。
民進黨議員反駁，指BRT倉促趕上路，包括機電系統在內的許多設備，都未達驗收標準就啟用，導致後續無法驗收，相關設備還沒完成驗收，應由廠商負責保管，當然也就沒有市府故意關閉系統設備或放任設備損壞的可能性。
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