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新冠肺炎疫情影響 南投228紀念就地默哀1分鐘
南投縣政府228事件追思活動將在28日下午2時28分，並依規定當日降半旗，但今年因應新冠肺炎疫情，採不限地點與形式，就地默哀1分鐘，也請民眾當天一起對228事件受難者表達追思哀悼。
南投縣政府表示，228事件紀念活動，除請縣內各機關降半旗表達追思哀悼，並具有彰顯政府與社會各界勇於面對歷史傷痛和反省，以宏觀的角度反省思考，希望社會能摒除偏見和仇恨，突破省籍、語言、種族與立場的藩籬，彼此關懷、接納，共同建構和平與進步的社會。
228事件是歷史悲劇，只有用愛與寬恕才能包容歷史的錯誤，走出悲情撫平傷痛，同時追求公義，尊重人權，並致力族群的融合與團結，才能守護民主與和平及確保台灣的繁榮與進步，縣政府也請全縣民眾2月28日下午2時28分，就地默哀1分鐘，以表達對受難者最誠摯的追思。
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