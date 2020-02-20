國土審議限制公民參與？都發局：已針對公民團體開4場

決定台中未來10年發展的台中市國土計畫，2月24日要舉辦第三次專案小組審議會，市民欲參與竟遭到台中都發局百般刁難，以各種成文或不成文規定限縮公民參與資格，公民團體昨天召開記者會表達不滿，批評與市長盧秀燕的「陽光透明」政見背道而馳。

都發局表示，依國土計畫法規定，各縣市國土計畫應於今年4月30日前發布實施，台中市已完成草案公告公開展覽及公聽會程序，進入國土計畫審議會審議階段。

都發局說，2月24日將召開第1次專案小組聯席會議，除邀請相關公協會等代表列席與會，納入地方意見提供審議參考，先前於規畫階段也召開多場座談會，「其中4場特別針對公民團體召開，去年9月12日起公告公開展覽30日後，舉辦22場公聽會及加辦2場座談會」，廣泛提供民眾參與機制。

不過，公民團體說，以去年8月公告「台中市都市發展審議會議及會場管理要點」違反內政部訂定的公民參與原則及會場管理要點，痛批有違資訊公開和公民參。

爭好氣聯盟、大地心環境關懷協會、民進黨議員黃守達今天上午以行動劇呈現市府設下層層關卡限制市民參與，環團與議員一致要求市府修正不當條文，並全面開放給市民報名參加都發審議會，勿剝奪市民參與國土計畫審議的權利。

爭好氣聯盟代表石毓菁表示，公民欲參加2月24日台中市國土計畫審議會議，必須滿足5個要件才得以進入審議會：參加過公聽會（僅在平日辦理，上班族無法參加），第二是公聽會上有寫意見表，但格式有2種，必須寫對意見表，未公開會議日期，但需去電都發局詢問，再寄送書面報名或電話確認報名，種種限制讓公民不得其門而入，批盧「陽光政治」攏系假。

都發局指出，「台中市都市發展審議會議及會場管理要點」條文內容主要參考「內政部國土空間計畫審議會議及會場管理要點」制定，市民參與國土計畫審議時，均可依台中市都市發展審議會議及會場管理要點於會前申請，即可列席參與。

過程相關資料均上傳「台中市國土計畫資訊網」：http://landplan.taichung.gov.tw/，落實資訊公開。