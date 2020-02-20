高鐵台中站為何設址烏日？ 網曝不蓋在海線的關鍵因素

台灣高鐵行駛速度快搭乘時間短，加上近年推出定期優惠票，成為不少民眾的交通首選，但有網友疑惑為何高鐵台中站設在烏日，而不選擇設在海線城市，如清水、沙鹿、大甲、梧棲等區域藉此平衡發展，引來許多網友熱議。

原PO在PTT發文表示，高鐵通常都選在該縣市比較偏遠的地區設站，目的是帶動當地發展，縮小該縣市本身的城鄉差距，既然台中過去的發展都偏重在山線，那當初高鐵站應該要設在海線才較有機會平衡，怎麼會選在烏日呢？

貼文一出，有內行網友指出烏日是連接台中、彰化、南投的交通樞紐，「周邊高快速公路發達，運還沒通就穩做高鐵運量第二大站」、「其實當年高鐵台中站有考慮過設在台中港，後來因為要服務彰化南投才設在烏日」、「因為原本沒有蓋彰化站的計畫，所以選擇設在烏日」、「設在烏日能帶動張花發展啊！」、「烏日有國1、國3、台鐵、台74線交通非常方便」。

另外，有網友解釋高鐵選擇山線而不是海線的原因，「翻開地圖可以發現，海線還隔一個大肚山才進市區，設在烏日離彰化跟台中剛好在中間，還沒多增設台鐵通勤站時剛好都只隔兩個區間站，彰化、成功、新烏日、烏日(五權) 大慶、台中」、「蓋烏日能變全國高鐵第二大站，蓋海線可能運轉量數字不好看」。