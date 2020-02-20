台中補助「硬地音樂創作」最高達50萬

台中市新聞局鼓勵硬地音樂創作，即日起至3月15日止，受理申請「硬地音樂活動補助」，只要在台中舉辦行銷活動達總場次70％以上者均可申請，補助額最高達50萬元，喜愛硬地搖滾音樂人士可報名。

新聞局說明，硬地音樂（Indie Rock）是獨立搖滾音樂，風格相當多元，包括龐克、鄉村、民間等類型，多為小型樂團或獨立製作音樂人創作，因此在經費籌備上較為不易，盼透過補助辦法，將具原創性的音樂作品與文化推廣出去，帶動台灣硬地音樂風潮。

新聞局表示，107年訂定「台中市推廣硬地音樂活動補助辦法」，補助50萬元為限，但經專案核准者不在此限，且申請案執行期程須於今年1月1日至12月20日，有意申請者，詳情可至台中市新聞局網站：https://www.news.taichung.gov.tw/1472991/post查詢。