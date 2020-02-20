謠傳新冠肺炎確診病例在豐原 醫院、商家急闢謠

彰化一名白牌司機感染新冠肺炎死亡，死者家屬也確診，有民眾在網路謠傳「死亡病例的姪女婿住台中豐原，目前在某醫院負壓病房隔離治療」等文字訊息，提醒民眾不要靠近附近，附近商家及醫院趕緊跳出來闢謠。台中市政府表示，經查證非屬實，請大家不要以訛傳訛，以免觸犯傳染病防治法。

該家醫院嚴正聲明截至2月19日為止，本院並未收治「嚴重特殊傳染性肺炎確診病患」，社群軟體謠傳本院收治確診病患非事實，請勿以訛傳訛。若涉及本院聲譽，本院將蒐集相關事勝並提起告訴，絕不寬貸。附近商家也發文表示，有關網路謠傳該店附近道路因疫情而消毒，並沒有，請民眾不要未經求證就轉傳。

近日有網友以「死亡病例的姪女婿住豐原」，散播疫情防治不實訊息，台中市政府第一時間掌握情況，經查證非屬實，請大家不要以訛傳訛，以免觸犯傳染病防治法。更呼籲民眾切勿轉傳來源不明或未經證實之疫情、防治措施資訊，以免觸法，相關疫情訊息應以中央流行疫情指揮中心發布為準。

中央流行疫情指揮中心多次重申，民眾接獲來源不明或未經證實之疫情、防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，如查獲將依法移送地檢署進行偵辦，並科新台幣300萬元以下罰金。