傳新冠肺炎假消息 中市衛生局重申轉傳假消息送辦

新冠肺炎疫情延燒，有通訊軟體最近流傳，死亡病例的姪女婿住豐原，目前在醫院負壓病房隔離治療，台中市衛生局今天否認，重申轉傳未經證實假消息，將移送檢調偵辦。

新冠肺炎疫情嚴峻，中部陸續傳出確診案例，也引發地方假消息頻傳，台中豐原有地方通訊軟體最近瘋傳「死亡病例的姪女婿住在豐原某條路，目前在某醫院的負壓病房隔離治療中」，文中還提醒，不要接近某間小吃店，附近道路都消毒。

被影射的小吃店受流言影響，不斷接到詢問電話，氣的老闆在臉書貼文澄清；被指稱的醫院也嚴正駁斥假訊息，強調散布不實資訊造成其他民眾不必要恐慌，更違反傳染病防治法，得處以罰款等行政處罰。

台中市衛生局今天上午否認該訊息，重申疫情相關訊息由中央疫情指揮中心公布，轉傳未經證實的假訊息，將移送檢調偵辦。

豐原警分局接獲訊息後立即展開調查，警方強調，適逢防疫非常時期，張貼、散布未經查證的訊息，易造成不必要之恐慌，呼籲民眾對於未經查證的疫情訊息，切勿張貼、散布，以免受罰。