疫情謠言滿天飛 診所醫師女兒PO文不捨父親

新冠肺炎在台已有24例，其中5例在彰化，由於人心惶惶，民眾奔相走告在網路社群通報，但其中也不乏錯誤訊息，可能製造恐慌，彰化縣警察局已移送3名散播不實訊息民眾。而受流言所苦的診所醫生女兒也在網路po文，心疼父親站在第一線守護大家，卻被攻擊。

彰化縣衛生局發現有網路不實消息傳播，將資料交由彰化縣警局查辦已移送3起散播訊息者於管轄地檢署偵辦，將依違反傳染病防治法第63條處罰，最高裁罰300萬元以下罰金並將持續追查其他散布人士真實身分送辦。

被移送的包括有民眾在臉書公開訊息「…國內第19例新型冠狀病毒肺炎患者…遺體處理卻爆出烏龍大紕漏…且工作人員全程未依規定穿戴防護衣，也沒有進行消毒…」、「彰化○○過世的人去過這些……彰化○○○診所...金馬路○○○…○○○醫院…」、「死掉的那個人，姐姐住○○附近，也中了肺炎，姪子也中在○○市場…」等不實訊息。

前天網路傳出彰化因新冠肺炎死亡的白牌司機姐姐也中，是在南彰某市場，不過後來中央流行疫情指揮中心昨天證實司機妹妹也檢測新冠肺炎陽性確診，但並非住彰化縣，而是住外縣市。

而在第一時間發現白牌司機症狀不單純，建議司機轉診的彰化市某診所醫護人員也備受網路傳言困擾，該診所原本平常候診病人很多，是彰化市小有名氣的耳鼻候科診所，但爆發網路傳言後門可羅雀，不只病患不敢上門，連網友都質疑為何診所還可看診，沒有繼續隔離。

事實上彰化衛生局對於診所醫生警覺性夠，建議病人轉診至大醫院檢驗，對疫情防治有貢獻，也有病患在網路為醫師說話，盛讚醫師平常看診就相當細心，才能盡速發現異狀建議轉診大醫院進一步治療，還有醫師的校友也在社群po文為醫生不平說「第一線的醫療人員擔負守護大眾健康的責任，又要被流言毀謗，實在太辛苦了」。

醫生的女兒也在網路上po文不捨父親面對的壓力，讓人讀來相當不捨，其女兒寫著：

「手機的那端傳過來疲憊的聲音

他半開玩笑的跟我說：唉大家都認識我了耶

然後輕輕的笑了一下

但我知道他其實很難過

就是因為不知道能跟誰抒發他的難過所以才在三更半夜打來給我這個遠在天邊的女兒說一說話吧

那個當下我眼淚其實已經快掉下來了

一直以來有如超人般替我們扛著一切的爸爸

其實也有他脆弱無助的時候

為了掩飾我快哭出來的聲音

我只好兇他：那就收一收休息啊！不要看診了啦看什麼看！

老爸又輕輕的回我：可是我努力了那麼久那麼多年耶，每天兢兢業業的從沒鬆懈過，我沒做錯事為什麼要被批評不能看診？…….」

該診所也貼出衛生局公文表示，感謝衛生局對診所處理方式的肯定，從2月1號至今，已經三個星期，診所員工都非常健康，這表示新型冠狀肺炎病毒並沒有躲在診所任何的角落，因為是全國關注的焦點，診所的消毒已經是國家級的水準。