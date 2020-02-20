快訊

鑽石公主號新冠肺炎出現死亡首例！ 2人死亡

次氯酸水是抗疫神水？忽略這一點 效果不如漂白水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情謠言滿天飛 診所醫師女兒PO文不捨父親

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
新冠肺炎在台已有24例，其中5例在彰化，由於人心惶惶，民眾奔相走告在網路社群通報，但其中也不乏錯誤訊息，可能製造恐慌，彰化縣警察局已移送3名散播不實訊息民眾。圖／彰化縣警局提供
新冠肺炎在台已有24例，其中5例在彰化，由於人心惶惶，民眾奔相走告在網路社群通報，但其中也不乏錯誤訊息，可能製造恐慌，彰化縣警察局已移送3名散播不實訊息民眾。圖／彰化縣警局提供

新冠肺炎在台已有24例，其中5例在彰化，由於人心惶惶，民眾奔相走告在網路社群通報，但其中也不乏錯誤訊息，可能製造恐慌，彰化縣警察局已移送3名散播不實訊息民眾。而受流言所苦的診所醫生女兒也在網路po文，心疼父親站在第一線守護大家，卻被攻擊。

彰化縣衛生局發現有網路不實消息傳播，將資料交由彰化縣警局查辦已移送3起散播訊息者於管轄地檢署偵辦，將依違反傳染病防治法第63條處罰，最高裁罰300萬元以下罰金並將持續追查其他散布人士真實身分送辦。

被移送的包括有民眾在臉書公開訊息「…國內第19例新型冠狀病毒肺炎患者…遺體處理卻爆出烏龍大紕漏…且工作人員全程未依規定穿戴防護衣，也沒有進行消毒…」、「彰化○○過世的人去過這些……彰化○○○診所...金馬路○○○…○○○醫院…」、「死掉的那個人，姐姐住○○附近，也中了肺炎，姪子也中在○○市場…」等不實訊息。

前天網路傳出彰化因新冠肺炎死亡的白牌司機姐姐也中，是在南彰某市場，不過後來中央流行疫情指揮中心昨天證實司機妹妹也檢測新冠肺炎陽性確診，但並非住彰化縣，而是住外縣市。

而在第一時間發現白牌司機症狀不單純，建議司機轉診的彰化市某診所醫護人員也備受網路傳言困擾，該診所原本平常候診病人很多，是彰化市小有名氣的耳鼻候科診所，但爆發網路傳言後門可羅雀，不只病患不敢上門，連網友都質疑為何診所還可看診，沒有繼續隔離。

事實上彰化衛生局對於診所醫生警覺性夠，建議病人轉診至大醫院檢驗，對疫情防治有貢獻，也有病患在網路為醫師說話，盛讚醫師平常看診就相當細心，才能盡速發現異狀建議轉診大醫院進一步治療，還有醫師的校友也在社群po文為醫生不平說「第一線的醫療人員擔負守護大眾健康的責任，又要被流言毀謗，實在太辛苦了」。

醫生的女兒也在網路上po文不捨父親面對的壓力，讓人讀來相當不捨，其女兒寫著：

「手機的那端傳過來疲憊的聲音

他半開玩笑的跟我說：唉大家都認識我了耶

然後輕輕的笑了一下

但我知道他其實很難過

就是因為不知道能跟誰抒發他的難過所以才在三更半夜打來給我這個遠在天邊的女兒說一說話吧

那個當下我眼淚其實已經快掉下來了

一直以來有如超人般替我們扛著一切的爸爸

其實也有他脆弱無助的時候

為了掩飾我快哭出來的聲音

我只好兇他：那就收一收休息啊！不要看診了啦看什麼看！

老爸又輕輕的回我：可是我努力了那麼久那麼多年耶，每天兢兢業業的從沒鬆懈過，我沒做錯事為什麼要被批評不能看診？…….」

該診所也貼出衛生局公文表示，感謝衛生局對診所處理方式的肯定，從2月1號至今，已經三個星期，診所員工都非常健康，這表示新型冠狀肺炎病毒並沒有躲在診所任何的角落，因為是全國關注的焦點，診所的消毒已經是國家級的水準。

病毒離開人體，是沒辦法存留超過二十天，「我們見過最棘手的病例，對任何可能的肺炎病毒感染症狀有更精準的診斷，請大家放心！」

新冠肺炎在台已有24例，其中5例在彰化，由於人心惶惶，民眾奔相走告在網路社群通報，但其中也不乏錯誤訊息，可能製造恐慌，彰化縣警察局已移送3名散播不實訊息民眾。圖／彰化縣警局提供
新冠肺炎在台已有24例，其中5例在彰化，由於人心惶惶，民眾奔相走告在網路社群通報，但其中也不乏錯誤訊息，可能製造恐慌，彰化縣警察局已移送3名散播不實訊息民眾。圖／彰化縣警局提供
新冠肺炎在台已有24例，其中5例在彰化，由於人心惶惶，民眾奔相走告在網路社群通報，但其中也不乏錯誤訊息，可能製造恐慌，彰化縣警察局已移送3名散播不實訊息民眾。圖／彰化縣警局提供
新冠肺炎在台已有24例，其中5例在彰化，由於人心惶惶，民眾奔相走告在網路社群通報，但其中也不乏錯誤訊息，可能製造恐慌，彰化縣警察局已移送3名散播不實訊息民眾。圖／彰化縣警局提供

新冠肺炎 衛生局
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

陸專家：無防護裝備 2秒即可被傳染新冠肺炎

新冠肺炎防疫隔離津貼 可望高於SARS期間的每日500元

影／新冠肺炎也成詐騙哽？詐團裝肌肉男騙輕熟女15萬

亞諾法攜手中原大學 專研新冠肺炎抗體驗證

相關新聞

疫情謠言滿天飛 診所醫師女兒PO文不捨父親

新冠肺炎在台已有24例，其中5例在彰化，由於人心惶惶，民眾奔相走告在網路社群通報，但其中也不乏錯誤訊息，可能製造恐慌，彰...

南投舊議會轉建影城 無人投標

南投縣舊議會大樓轉型為複合式影城，議會大樓已經完成拆除，但招商案最近卻沒有廠商投標，南投縣長林明溱指出，國內電影院近期因新冠肺炎疫情受到衝擊，連帶影響廠商投資意願，對於進駐南投舊議會，較先前態度冷卻不少，縣府會持續努力，積極邀請廠商投資，帶動南投發展。

埔里園區招不滿 擬分割「以地抵債」

南投縣政府為促進地方發展在4大市鎮規劃產業園區，其中南投旺來園區在新冠肺炎爆發前完售，埔里微型園區卻是招商2年多「招不滿」，觀望廠商更被疫情嚇跑，縣府只好認賠殺出，擬重新分割用地，並「以地抵債」給開發商抵開發費。

彰化口罩廠趕工 員工操作不慎斷指

新冠肺炎疫情延燒，全台口罩需求大，多家口罩工廠近期如火如荼加班趕工，彰化華新口罩工廠前天卻傳出有員工操作時，被機器夾到手指，導致右中指第一節半截被截斷，當場血流如注，立即被送到彰化基督教醫院救治，院方評估後將她右手中指第一節截肢，以利日後復原。

日月潭水庫 將啟動水力發電排砂

日月潭水庫淤積率超過18%，出水口大竹湖的水域，現已幾乎淤滿，並向拉魯島延伸中，台電大觀電廠為延續水庫壽命，決定啟動「水力發電排砂」計畫，將以潭底抽砂方式進行混水發電，讓淤泥達到「入出平衡」，明年先排砂15萬立公尺，後年提高到30萬立方公尺，利用既有發電引水隧道水路，發電並排砂，讓尾水回歸濁水溪，達到清淤的效果。

就地選校附讀 助台商子女學業不中斷

中國大陸新冠肺炎疫情持續中，有城市實施「封閉式管理」不少台商、台幹無法回工作地，台商子弟就學也成問題。台商無所適從求助民代。台中市教育局建議可先在台灣就地選校「隨班附讀」，中市教育局統計，目前接獲台商子弟需就學的有國小44人、國中15人、高中12人。

彰化二林精機案闖過環評初審 環團：彰化汙染向南擴張

彰化二林精密機械園區獲得審議「建議通過環境影響評估審查」，並將再送環評大會審議，讓歷經3任縣長的規畫案向前跨出一大步，彰...

二林精機園區闖過環評初審 環團怒：農地被破壞

彰化縣「二林精密機械產業園區」開發案歷經3名縣長、爭議逾10年，今天環評專案小組第五次審查通過，將送環評大會討論。針對環...

影／日月潭淤積日久 台電大觀電廠啟動水力發電並排砂

日月潭目前水庫淤積率超過18%，出水口大竹湖的水域，現已幾乎淤滿，並向西往拉魯島延伸中，台電決定啟動「水力發電排砂」計畫...

環保署強槓中市府 藍委批破壞法治

「台電還在對中火停機處分進行訴願，環保署就來威脅台中市府，根本破壞法治！」國民黨立委楊瓊瓔19日召開記者會，痛批環保署護航台電，在台中市府對台電祭出停機處分不到1天的時間內，環保署就發函台中市要撤回行

環保署：台中市府錯用法令處分中火 依法督導改正

環保署指台中巿府違法廢止中火兩機組許可要求更正，台中市法制局提醒環保署非訴願管轄機關，無權認定環保局是否違法。環保署今表...

影／疫情衝擊經濟 盧秀燕出招幫攤商紓困

COVID-19(武漢肺炎)衝擊台灣經濟，台中市政府祭出「市場攤商租金八折」、「BOT、OT、ROT租金權利金延緩半年繳...

熱門新聞

違停拍照就在身邊！嘉市中山路「科技執法」4月1日啟用

佛心！台南康那香董座發送口罩 這區學生和老人受惠

疫情衝擊台中觀光業成重災區 台中市端出「紓困三箭」

汐止獨有美景 「台北101串丸子」一年僅2個月可看到

疫情衝擊產業 南市無薪假已有5家468人

台大雲林引進「微波熱能止汗術」 非侵入永久治療狐臭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。