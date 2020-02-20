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泰安櫻花季 花開5成 民代推藨cp值最高的一日遊

聯合報 / 記者游振昇/即時報導
台中泰安櫻花季的櫻花，目前花開約5成。圖／泰安派出所提供
台中泰安櫻花季的櫻花，目前花開約5成。圖／泰安派出所提供

台中泰安櫻花季的櫻花目前花開約5成，緊鄰櫻花林旁的台中市大甲警分局泰安派出所，今天在臉書提醒遊客花況，並預告櫻花盛開應在本月底。

綽號「芒果」的台中市議員謝志忠也到后里的櫻花季地點賞花後，建議大家到后里「全台cp值最高一日遊」，謝志忠說，現在白天可到泰安賞櫻，漫步落櫻繽紛的粉色美景，再穿梭落羽松秘境，最後晚上到后里的台灣燈會主燈區，欣賞森林奇幻境地，和馬場的特色燈區，從白天到夜晚，都有滿滿的驚喜。

有些網友今天看到泰安派出所臉書提供的花況後，開始要糾朋友找時間一起賞花，民眾說，現在有新冠肺炎疫情，許多人不想到室內場所活動，改到戶外，到泰安櫻花季應是不錯選擇。

泰安派出所表示，今年櫻花季活動期間沒安排接駁車，有交通管制，民眾開車需遵行疏導方向停放，再走到櫻花季徒步區賞花，派出所旁的公共停車場，活動期間不開放停車。

台中泰安櫻花季的櫻花，目前花開約5成。圖／泰安派出所提供
台中泰安櫻花季的櫻花，目前花開約5成。圖／泰安派出所提供

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