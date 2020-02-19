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全球新興經濟體大學排名 朝陽科大名列500大連3年進榜
全球最具影響力的大學排行榜「英國泰晤士高等教育特刊」公布今年全球新興經濟體大學排名，評比47個新興經濟體、逾530校，台灣36校上榜，朝陽科技大學名列500大，且連續3年進榜，辦學績效及國際化表現備受肯定。
朝陽科大校長鄭道明說，今年泰晤士全球新興經濟體大學排名採用教學、研究、論文引用、國際視野和産業收入等，共5個面向、13項績效指標綜合衡量大學的實力表現。朝陽科大連3年榮登英國泰晤士高等教育年全球最佳大學排名1000+，2019年亦榮獲全球最佳年輕大學排名300+、世界大學影響力排名201-300、亞太地區最佳大學排名300+、亞洲地區最佳大學排名400+、全球電腦科學領域排名600+等，締造多項國際評比佳績。
鄭道明指出，朝陽科大與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，禮聘國際知名學者加入教學研究團隊，包括俄羅斯科學院士暨波蘭工程學院院士史齊伯博士(Dr. Miroslaw Skibniewski)、愛丁堡大學商學院榮譽教授佛列克博士（Dr. James Fleck）、奧地利維也納科技大學榮譽教授布蘭德博士(Dr. Heinz Brandl)等。
鄭道明說明，朝陽科大更推動「千人海外體驗學習計畫」，提供菁英學生遊學、海外姐妹校交換學生、雙學位、雙聯學制、移地教學、國際發明競賽、補助研究生出席國際學術研討會、國際志工、海外實習、國際體驗學習、短期交流研修及研習營等出國交流及研習進修的多元管道，成果耀眼，讓畢業生能銜接全球就業市場，接軌國際。
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