聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化二林精機案闖過環評初審 環團：彰化汙染向南擴張
彰化二林精密機械園區獲得審議「建議通過環境影響評估審查」，並將再送環評大會審議，讓歷經3任縣長的規畫案向前跨出一大步，彰化縣長王惠美說，「工業之母、根留彰化」的民眾心聲終於被聽見。
二林精機歷經10年、3任縣長，王惠美相當重視二林精機未來發展，今天率縣府團隊北上環保署參加第五次環評小組審查會議，她指出，二林精機產業用地的面積只有212公頃，招商的廠商登記需求土地公頃數達500多公頃，需求超過二倍以上，並不會成為蚊子園區。
她強調，縣府在鄰近的交通投資多，二林精密機械產業園區將會是最接地氣、最符合地方鄉親期盼的工業園區，AI產業是繼半導體之後台灣下個明星產業，開發完成的二林精密機械園區將承擔AI產業發展的這個使命。
王惠美希望藉由二林精機讓提升產業、讓年輕人能夠回到家鄉努力，她表示，隨著中美貿易戰及武漢肺炎疫情勢必會有更多人願意回來台灣投資，這是最好的時機。
對此，彰化環保聯盟總幹事施月英說，縣長說要改善空汙，卻推動影響二林空氣品質的產業，對於環評初審結果相當失望，她說，彰化仍有許多閒置工業用地，且汙染並未改善，農地違建工廠也沒有停止，環境汙染面積卻不斷向南擴張，彰化縣政府沒有前瞻性的規畫，沒有延續南農業北工業政策，彰化將成為汙染工業大縣！。
彰化縣政府指出，產業園區的開發在現行的環保法規之下，已有明確的遵循依據，而二林精密機械產業園區在各項環境指標上，幾乎是國內現有園區的最高標準，縣府會遵循各項環評承諾，也歡迎各界監督園區的發展。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言