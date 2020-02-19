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彰化二林精機案闖過環評初審 環團：彰化汙染向南擴張

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化二林精密機械園區規劃圖。圖／彰化縣府提供
彰化二林精密機械園區規劃圖。圖／彰化縣府提供

彰化二林精密機械園區獲得審議「建議通過環境影響評估審查」，並將再送環評大會審議，讓歷經3任縣長的規畫案向前跨出一大步，彰化縣長王惠美說，「工業之母、根留彰化」的民眾心聲終於被聽見。

二林精機歷經10年、3任縣長，王惠美相當重視二林精機未來發展，今天率縣府團隊北上環保署參加第五次環評小組審查會議，她指出，二林精機產業用地的面積只有212公頃，招商的廠商登記需求土地公頃數達500多公頃，需求超過二倍以上，並不會成為蚊子園區。

她強調，縣府在鄰近的交通投資多，二林精密機械產業園區將會是最接地氣、最符合地方鄉親期盼的工業園區，AI產業是繼半導體之後台灣下個明星產業，開發完成的二林精密機械園區將承擔AI產業發展的這個使命。

王惠美希望藉由二林精機讓提升產業、讓年輕人能夠回到家鄉努力，她表示，隨著中美貿易戰及武漢肺炎疫情勢必會有更多人願意回來台灣投資，這是最好的時機。

對此，彰化環保聯盟總幹事施月英說，縣長說要改善空汙，卻推動影響二林空氣品質的產業，對於環評初審結果相當失望，她說，彰化仍有許多閒置工業用地，且汙染並未改善，農地違建工廠也沒有停止，環境汙染面積卻不斷向南擴張，彰化縣政府沒有前瞻性的規畫，沒有延續南農業北工業政策，彰化將成為汙染工業大縣！。

彰化縣政府指出，產業園區的開發在現行的環保法規之下，已有明確的遵循依據，而二林精密機械產業園區在各項環境指標上，幾乎是國內現有園區的最高標準，縣府會遵循各項環評承諾，也歡迎各界監督園區的發展。

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