二林精機園區闖過環評初審 環團怒：農地被破壞

彰化縣「二林精密機械產業園區」開發案歷經3名縣長、爭議逾10年，今天環評專案小組第五次審查通過，將送環評大會討論。針對環團擔心園區再生水恐汙染鄰近農地，會議結論也要求再生澆灌用水重金屬濃度要符合灌溉標準，盼弭平疑慮。不過環團人士看到結論時，仍說「農地被環評委員破壞掉」、「真是悲哀」。

此案位於彰化縣二林鎮台糖萬興農場，面積352.82公頃，緊鄰中科二林園區。開發爭議在於園區再生水將用於公園綠地澆灌、道路灑水用水等，但環團認為園區周邊有許多農田，再生水所含的重金屬恐透過澆灌灑水滲入地下水，進一步汙染農地。不過，地方人士則認為園區可帶來商機，引進工作機會吸引青年回鄉。

許多環評委員對再生水可能對農田產生的影響有疑慮，環評委員李育明表示，再生水若排入滯洪池可能溢流或跟地下水連結，看不出開發單位有監督跟追蹤機制。其次，再生水的砷、鉻最好採用灌溉水質標準，雖排除鍋爐使用廠商進駐，但加熱設備用電會增加園區用電量，進而影響環境。環評委員江鴻龍說，再生水若用於澆灌，附近又有農地，要考慮再生水處理程序是否可以達到灌溉水標準？

園區鄰近一般農業區跟特定農業區，環評委員孫振義也說，鄰建土地會不會有不同處置跟監督？其次針對地表逕流部分，未來開發後作為工業使用，地表若有汙染物質，地表逕流雨水應該妥善處置方可排放，否則恐有汙染鄰近圳溝風險，並同意再生水要調整到灌溉水標準。

環評委員簡連貴認為，回水機制跟監測要明確說明，彰化有90%自來水來自抽取地下水，可以考慮如何採用低衝擊技術，將雨水適當儲存在滯洪池中，

環評委員朱信則說，目前中科二林園區出租狀況不好，因為只租不賣，二林精機園區則打算賣地，很多買家在等待，但民眾會疑慮到底是要蓋廠還是買地？建議考慮中科二林園區進駐廠商占地到一定程度，例如50%，再考慮推動此案。且即使開發後，也都建議只租不賣。

至於生態保育部分，環評委員李培芬說，開發單位承諾41.6公頃農地做保育工作，但具體如何執行都沒提，聲稱會處理3年，「但是不是3年後就不見？」現在的規畫無法說服人。

主席吳義林強調，基地現況是1個滯洪池，土層跟旁邊道路有一定落差，開發後滯洪功能將完全消失。

會議經過3小時又40分鐘後進入閉門會議，由於此案已是第五次專案小組審查，主席希望今天要有決議，有環委認為「沒有什麼好駁回，但現在的規畫真的有問題」，許多環委都認為很多問題1提再提，但開發單位根本解釋不清，若要送大會應該提出更多監督機制。也有委員認為，光是滯洪池問題就不應該通過。