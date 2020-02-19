快訊

瘟疫失控全境封鎖，台灣軍方的因應之道

劉真當年為何嫁給辛龍？背後原因曝光 讓張小燕超感動

加強計程車防疫 中市府免費提供次氯酸水消毒

中央社 / 台中19日電

為了協助計程車落實防疫措施，台中市政府表示，今天起免費提供全市合法登記的計程車次氯酸水消毒液，並請計程車駕駛人自備1公升以下不透光容器前往交通局1樓停車場後側裝取。

武漢肺炎疫情持續延燒，台中市交通局長葉昭甫表示，市府已分別於17日及18日起，在文心及崇德拖吊場，協助計程車業者以次氯酸水消毒液進行車輛消毒防疫，時間為週一至週五上午9時至12時、下午2時至5時。

葉昭甫說，今天起將免費提供次氯酸水消毒液給全市計程車駕駛裝取使用。後續將視疫情狀況適時調整。

他也說明，次氯酸水是弱酸性水溶液，具消毒殺菌效果，但陽光曝曬後或存放過久，皆會失去消毒效果，因此須以不透光容器盛裝保存，無須大量囤積，計程車駕駛人可在每天發放時間，前往交通局免費裝取。

計程車 疫情 台中市
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

染疫死亡首例衝擊小黃生意 中彰加強白牌車取締

台中8000輛小黃防疫總動員 市府籲司機戴口罩、消毒

帥氣局長「撩」下去 情人節獻身宣傳台灣燈會

中市計程車駕駛配售口罩上路 每車1天1片

相關新聞

全球新興經濟體大學排名 朝陽科大名列500大連3年進榜

全球最具影響力的大學排行榜「英國泰晤士高等教育特刊」公布今年全球新興經濟體大學排名，評比47個新興經濟體、逾530校，台...

彰化二林精機案闖過環評初審 環團：彰化汙染向南擴張

彰化二林精密機械園區獲得審議「建議通過環境影響評估審查」，並將再送環評大會審議，讓歷經3任縣長的規畫案向前跨出一大步，彰...

二林精機園區闖過環評初審 環團怒：農地被破壞

彰化縣「二林精密機械產業園區」開發案歷經3名縣長、爭議逾10年，今天環評專案小組第五次審查通過，將送環評大會討論。針對環...

影／日月潭淤積日久 台電大觀電廠啟動水力發電並排砂

日月潭目前水庫淤積率超過18%，出水口大竹湖的水域，現已幾乎淤滿，並向西往拉魯島延伸中，台電決定啟動「水力發電排砂」計畫...

環保署強槓中市府 藍委批破壞法治

「台電還在對中火停機處分進行訴願，環保署就來威脅台中市府，根本破壞法治！」國民黨立委楊瓊瓔19日召開記者會，痛批環保署護航台電，在台中市府對台電祭出停機處分不到1天的時間內，環保署就發函台中市要撤回行

環保署：台中市府錯用法令處分中火 依法督導改正

環保署指台中巿府違法廢止中火兩機組許可要求更正，台中市法制局提醒環保署非訴願管轄機關，無權認定環保局是否違法。環保署今表...

影／疫情衝擊經濟 盧秀燕出招幫攤商紓困

COVID-19(武漢肺炎)衝擊台灣經濟，台中市政府祭出「市場攤商租金八折」、「BOT、OT、ROT租金權利金延緩半年繳...

疫情衝擊台中觀光業成重災區 台中市端出「紓困三箭」

台中市經發局長張峯源今天下午訪查台中市第二市場，了解新冠肺炎疫情對台中觀光、旅宿及攤商的衝擊 ，以旅宿業生意掉了七、八成...

影／新冠肺炎心慌 童醫院引進殺菌機器人讓冠狀病毒見光死

新冠肺炎疫情世界緊張，童綜合醫院和醫療集團合作，從國外引進台灣首部智慧駕駛紫外線消毒機器人，造價450萬元，童醫院副院長...

吃飯學問大！防疫非常時期靠這招提升免疫力

台中慈濟醫院提前慶祝營養師節，舉辦「我的餐盤」衛教活動，在防疫非常時期，營養師提醒鄉親除了勤洗手，更重要是每天聰明吃，提...

謠傳台中慈濟收治新冠肺炎患者 醫院駁斥「假的！」

台中一家木業公司因員工家屬是新冠肺炎確診病例，公告通知全體員工在家自主隔離至3月1日，引發民眾熱議，甚至網路謠傳台中慈濟...

婦人受幫助 請立法院副院長蔡其昌轉送警臂盾護治安

台中清水一名婦人日前至立法院副院長蔡其昌服務處諮詢法律問題，她感謝副院長及清水警分局員警幫忙，昨天請副院長蔡其昌代表，到...

熱門新聞

違停拍照就在身邊！嘉市中山路「科技執法」4月1日啟用

南迴改一條隧道兩樣情？ 駕駛：開在不同的世界

疫情衝擊台中觀光業成重災區 台中市端出「紓困三箭」

台北農產運銷公司招募人才 月薪上看51.9K

疫情衝擊產業 南市無薪假已有5家468人

台大雲林引進「微波熱能止汗術」 非侵入永久治療狐臭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。