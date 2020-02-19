加強計程車防疫 中市府免費提供次氯酸水消毒

為了協助計程車落實防疫措施，台中市政府表示，今天起免費提供全市合法登記的計程車次氯酸水消毒液，並請計程車駕駛人自備1公升以下不透光容器前往交通局1樓停車場後側裝取。

武漢肺炎疫情持續延燒，台中市交通局長葉昭甫表示，市府已分別於17日及18日起，在文心及崇德拖吊場，協助計程車業者以次氯酸水消毒液進行車輛消毒防疫，時間為週一至週五上午9時至12時、下午2時至5時。

葉昭甫說，今天起將免費提供次氯酸水消毒液給全市計程車駕駛裝取使用。後續將視疫情狀況適時調整。

他也說明，次氯酸水是弱酸性水溶液，具消毒殺菌效果，但陽光曝曬後或存放過久，皆會失去消毒效果，因此須以不透光容器盛裝保存，無須大量囤積，計程車駕駛人可在每天發放時間，前往交通局免費裝取。