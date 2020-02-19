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影／日月潭淤積日久 台電大觀電廠啟動水力發電並排砂
日月潭目前水庫淤積率超過18%，出水口大竹湖的水域，現已幾乎淤滿，並向西往拉魯島延伸中，台電決定啟動「水力發電排砂」計畫，將以潭底抽砂方式進行混水發電，讓淤泥達到入出平衡，不可利用既有發電引水隧道水路，發電尾水回歸濁水溪，更達到清淤的效果。
大觀電廠指出，混水發電兼排砂，過去曾在石門水庫及萬大水庫實施過，但日月潭水庫做為具備發電、觀光、灌溉及公共給水等多功能的離槽水庫，水力發電設施經80多年引水蓄水，因濁水溪長年混濁及原設計無水力排砂設施，而逐年淤積達18.73%。
副廠長曾東釗表示，為了增加日月潭水庫壽命，決定明年起將大竹湖抽取的淤泥與發電用水混合，以水力機組同時進行發電與排砂，初期將建置長達4公里的排砂管，從潭底到發電出水口，以高位水壓進行混水發電，為顧及含砂水會對發電機組的傷害，計畫將目前6年維修期縮短為3至4年。
曾東釗並指出，初步擬採抽泥沈管送至大觀一廠進水口在夜間至隔日清晨排砂，每年預計排砂331日，排砂量約63萬立方公尺，可避免日月潭水庫持續淤積，並達成庫容維持及陸運砂不妨害交通方式，經和水里鄉代會討論後，會再增設一條鉅工電廠涵管，並實施清濁水分流，以避免影響地方民眾用水作息及水里溪生態景觀。
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