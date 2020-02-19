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環保署強槓中市府 藍委批破壞法治

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

台電還在對中火停機處分進行訴願，環保署就來威脅台中市府，根本破壞法治！」國民黨立委楊瓊瓔19日召開記者會，痛批環保署護航台電，在台中市府對台電祭出停機處分不到1天的時間內，環保署就發函台中市要撤回行政處分，完全是干預地方自治。對此台電回應，環保署是認定台中市環保局有違法疑慮，才發函提醒。

有違地方自治

楊瓊瓔說，她不曉得環保署到底在急什麼？台中市長盧秀燕在13日宣布中火2、3號發電機停機處分後，15日環保署公文就下來了。2天內根本無法審慎評估做決定，中火發電對中部許多縣市都造成影響，她質疑環保署這樣做，不僅無法降低中火的空汙影響，還讓基層公務員不知所措。

國民黨立委馬文君也批評，台中市政府對台電實施行政處分後，台電還在訴願的程序，環保署就要求台中市政府撤回處分，這種「史無前例」的行為，對於地方自治與司法權都是嚴重干預，根本是強渡關山要中火繼續運轉，她呼籲環保署撤回對中火的行政命令。

國民黨團台中市議會黨團執行長吳瓊華指責環保署，到底是空污保護，還是空污維護？環保署趁防疫紛擾時刻，十萬火急要市府在5日內讓中火可以火力全開，是在急什麼？難道市民健康不重要？

市議員李中則表示，環保署此舉是「趁你病要你命」，趁大家都忙著防疫之時，急著偷渡讓機組恢復燃煤。

環保署：處分有違法

不過，台電發言人徐造華回應，台中電廠原本規劃只有要停止1部機組運轉，而中市府將2、3號機組撤照，會讓夏季發電的電力調度彈性降低，因此台電致函環保署，請環保署協助釐清是否違反空汙法。環保署在檢視後，認為中市府違反空汙法，因此才去函提醒台中市環保局應更正裁罰。

環保署也在新聞稿中指出，在接獲台電陳情後，經環保署查明，中火全場的生煤用量累積至中市府告發日時，均未超過許可證核定用量，而且台中市環保局的處分前後矛盾，以空汙法處分的理由有誤，環保署才會發函要求更正。

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