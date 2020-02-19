疫情衝擊台中觀光業成重災區 台中市端出「紓困三箭」

台中市經發局長張峯源今天下午訪查台中市第二市場，了解新冠肺炎疫情對台中觀光、旅宿及攤商的衝擊 ，以旅宿業生意掉了七、八成最為慘重，觀光、攤商也掉了五成。經發局長張峯源宣布「紓困三箭」，包括「市場攤商租金八折」、「BOT、OT、ROT租金權利金延緩半年繳納」、「消費折扣券振興商圈經濟」三大紓困措施，盼打造經濟防護網，減輕業者負擔。

台中市商圈聯誼會總召陳瑛宗說，由於中區觀光業以香港等地的觀光客為多，受疫情影響，航班管制，旅客進不來，觀光業掉了五、六成，其中又以旅宿最為慘重，掉了七、八成，現在已有業者調整人員排班，感謝市府及時紓困，盼疫情能控制，否則進入3、4月，將成為殺力力非常大的可怕力道。

財團法人台中世界貿易中心總經理陳弘岳說，受疫情影響，台中世界貿易中心有16檔次展覽因此退檔，世貿中心自辦的台中旅展也因疫情延到明年，損失近1300多萬，未來若疫情擴大，建議市府能比照SARS減免權利金。

台中市第二公有零售市場自治會副會長楊啟宗說，台中市第二公有零售市場有300攤，因客源以日本、香港、新加坡觀光客為多，攤商生意少一半以上，感謝市府能及時紓困。

經發局表示，第一箭「市場攤商租金八折」，針對公有市場、公有民營市場、攤販集中區推出租金八折，今年3至5月使用費及租金打八折，6到8月暫維持原租金，視疫情發展再檢討。3月後各期使用費及租金展延至9月繳納，適用對象為42處公有零售市場4,600位攤商、8處道路型攤販集中區1,100位攤商、公有民營之37處市場(不含全聯、楓康及統一等3大超商)，總計減免租金1200萬元。

第二箭「BOT、OT、ROT租金權利金延緩半年繳納」，台中市政府各局處委託經營場館，如經發局轄管帝國製糖廠、文化局辦理的台中市眷村文物館、台中市台灣民俗文物館、歷史建築台中放送局、台中市市定古蹟摘星山莊、台中市役所、台中刑務所演武場等超過50家業者，生意皆受到疫情影響。台中世貿及台中國際展覽館，上半年展覽及活動幾乎取消，市府將在符合契約規定前提下，讓廠商租金、權利金可延後半年繳付，緩解資金需求壓力。